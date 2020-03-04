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сегодня, 15:28 7

Нужно ли упоминать Бога в Конституции: опрос (видео)

Нужно ли упоминать Бога в Конституции: опрос (видео)

22 апреля состоится всероссийское голосование за новые поправки в Конституцию Российской Федерации. Одна из них касается упоминания Бога в основном законе страны. Редакция Альфа ТВ решила узнать мнение горожан по этому поводу.

Эта поправка звучит так: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». Мнения благовещенцев на её счет разделились. Подробности в материале:

Как сообщало Амур.инфо, сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас объяснил необходимость такого дополнения тем, что «вера в Бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека». При этом он подчеркнул, что Россия остается светским государством. Каждый гражданин по-прежнему будет вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой.

Изменения в основном законе будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины участников общероссийского голосования.

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#Альфа ТВ #закон #политика #российская власть

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Комментарии
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  • Chief

    Chief
    1 час назад

    Я человек верующий, но "уважаемому" сенатору Андрею Клишас придумать бы что получше, заняться чем нибудь полезным! Сидят выдумывают всякую х...ю! Против всех поправок которые они вообще хотят туда внести! Бездари которые даже конституцию не читали вообще не должны находиться в рабочей группе!

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Самое интересное начнется при голосовании, ведь по действующей Конституции: статья 135. При проведении всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей. Т.е. явка нужна более 50% и из них половина должна сказать "За". Не поверю что в стране четверть населения идиоты.

  • 55

    55
    1 час назад

    Если есть властьпридержащие типы, которые заявляют, что Конструкция это договор между властью и обществом, то они должны или обязаны запретить участвовать в референдуме всех чиновников и силовиков, то есть представителей власти. А иначе это все х....

  • ay

    ay
    1 час назад

    Упоминать надо. Так и написать в К. : " Бога - нет!".

  • ay

    ay
    51 минута назад

    Noir

    Самое интересное начнется при голосовании, ведь по действующей Конституции: статья 135. При проведении всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей. Т.е. явка нужна более 50% и из них половина должна сказать "За". Не поверю что в стране четверть населения идиоты.



    А я верю. Вот во Франции люди далеко не идиоты.

  • Asom

    Asom
    49 минут назад

    ay

    Упоминать надо. Так и написать в К. : " Бога - нет!".



    Кто сказал?

  • ВиталийН

    ВиталийН
    18 минут назад

    Во всех странах мира живут люди, относящиеся к одному и тому же виду живых существ. Но живут они по-разному. Даже вы и дети ваши живут по-разному. Отчего же не жить всем людям одинаково? Не могут. Потому что, если животные относятся к виду "Люди", то эти животные всегда сепарируются.

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