Нужно ли упоминать Бога в Конституции: опрос (видео)

22 апреля состоится всероссийское голосование за новые поправки в Конституцию Российской Федерации. Одна из них касается упоминания Бога в основном законе страны. Редакция Альфа ТВ решила узнать мнение горожан по этому поводу.

Эта поправка звучит так: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». Мнения благовещенцев на её счет разделились. Подробности в материале:

Как сообщало Амур.инфо, сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас объяснил необходимость такого дополнения тем, что «вера в Бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека». При этом он подчеркнул, что Россия остается светским государством. Каждый гражданин по-прежнему будет вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой.

Изменения в основном законе будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины участников общероссийского голосования.