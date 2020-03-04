Улицу Промышленную в Благовещенске подготовили к закрытию путепровода на Загородной

Мэрия столицы Приамурья уделила внимание альтернативному пути на время ремонта путепровода на улице Загородной. 4 марта дорожники привели в порядок улицу Промышленную на участке от улицы Мухина до улицы Василенко.

Дорожное полотно транспортной артерии подсыпали песчано-гравийной смесью и разровняли. В течение дня на объекте работали специалисты подразделения МКП «ГСТК» по ремонту и содержанию дорог. На участке задействовано два грейдера, сообщается на сайте городской администрации.

Как сообщало Амур.инфо, мэр Благовещенска Валентина Калита поручила управлению ЖКХ провести ревизию всех городских дорог. Особое внимание руководитель города поручила уделить тем улицам, по которым рекомендованы альтернативные маршруты на время ремонта путепровода на Загородной.