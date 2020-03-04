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сегодня, 15:38 7

Улицу Промышленную в Благовещенске подготовили к закрытию путепровода на Загородной

Улицу Промышленную в Благовещенске подготовили к закрытию путепровода на Загородной
Фото: admblag.ru

Мэрия столицы Приамурья уделила внимание альтернативному пути на время ремонта путепровода на улице Загородной. 4 марта дорожники привели в порядок улицу Промышленную на участке от улицы Мухина до улицы Василенко.

Дорожное полотно транспортной артерии подсыпали песчано-гравийной смесью и разровняли. В течение дня на объекте работали специалисты подразделения МКП «ГСТК» по ремонту и содержанию дорог. На участке задействовано два грейдера, сообщается на сайте городской администрации.

Как сообщало Амур.инфо, мэр Благовещенска Валентина Калита поручила управлению ЖКХ провести ревизию всех городских дорог. Особое внимание руководитель города поручила уделить тем улицам, по которым рекомендованы альтернативные маршруты на время ремонта путепровода на Загородной.

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#строительство

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Да закрывайте уже. Третья новость о "ой закроют, ой сейчас закроют".

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    надо каждый день ее полировать))

  • Таяна

    Таяна
    1 час назад

    В течениЕ

  • 123654

    123654
    1 час назад

    NoirДа закрывайте уже. Третья новость о "ой закроют, ой сейчас закроют".


    Зря вы так стебаетесь, вот меня волнует данный вопрос ибо ежедневно приходится ездить по Загородной.

    P.S. Обращаюсь к уполномоченным по данному вопросу, если возможно, отрегулировать светофор на Промышленной-Загородной в сторону увеличения секунд для проезда по Промышленной, было бы не плохо это сделать, т.к. сейчас большой поток машин будет ездить по Промышленной, а светофор там горит мало секунд.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Дайте ироды человеку больше секунд, чтобы успел проехать, а то даете мало секунд, он не успевает, что ж вы так делаете то!?

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    49 минут назад

    Всё правильно делают, но надо еще кроме Промышленной улицы подготовить

  • 123654

    123654
    16 минут назад

    ЕслиДобрыйТы

    Дайте ироды человеку больше секунд, чтобы успел проехать, а то даете мало секунд, он не успевает, что ж вы так делаете то!?



    Ну во-первых: я не он, а она.

    А во-вторых: я раза за Вас если этот маршрут не касается вашего ежедневного следования и Вам не придется стоять в пробках.

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