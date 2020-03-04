Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:10 0

Жители амурского села получат компенсации за свиней, уничтоженных из-за АЧС

Жители амурского села получат компенсации за свиней, уничтоженных из-за АЧС
Фото: pixabay.com

Два животновода из села Сагибово Архаринского района получат выплаты за утраченных в результате вспышки АЧС свиней. У них приняты пакеты документов и отправлены на рассмотрение. Всего в двух хозяйствах изъяты и уничтожены семь животных. При этом вирус африканской чумы свиней был выявлен в дикой фауне – у павших кабанов.

«Павшие кабаны были обнаружены в середине февраля на территории Хинганского заповедника в Архаринском районе. Лабораторные исследования выявили генетический материал вируса АЧС в пробах. На данной территории были проведены все необходимые в таких случаях мероприятия, установлен карантин и определены угрожаемые зоны. В первую угрожаемую зону – пять километров – попало село Сагибово. В связи с этим мы были вынуждены изъять и уничтожить скот с подворий населенного пункта», – рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Суммы компенсаций рассчитываются индивидуально и составляют 150,8 рубля за килограмм живого веса. При пересчете с живого веса на мясо это около 250-270 за килограмм, сообщает пресс-служба управления.

«Карантина по АЧС в селе Сагибово нет. Однако населенный пункт попал в первую угрожаемую зону, которая определена в радиусе пяти километров от очага. Вторая угрожаемая зона – 100 километров, но там свиней не изымают. В Сагибово же, к счастью, свиньи содержались только на двух подворьях – всего 7 животных. Карантин введен только в районе очага – в лесной зоне, где были обнаружены павшие кабаны», – пояснили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе управления.

Вирус АЧС крайне опасен, живуч и легко распространяется. Даже при заморозке он может годами сохранять жизнеспособность. Вакцины от африканской чумы свиней не существует, ее лечение запрещено.

Просмотров всего: 81

#животные #чума свиней

распечатать


В России и мире

Крокодил убил мальчика на глазах у детей
Общество 1

В Амурской области обнаружили следы неизвестного тигра (фото, видео)
Общество

В Амурскую область привезли журавлей из Чехии
Общество 2

Водитель, сбивший на дороге медведя насмерть, лишился прав: обзор прессы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь