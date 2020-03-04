Жители амурского села получат компенсации за свиней, уничтоженных из-за АЧС

Два животновода из села Сагибово Архаринского района получат выплаты за утраченных в результате вспышки АЧС свиней. У них приняты пакеты документов и отправлены на рассмотрение. Всего в двух хозяйствах изъяты и уничтожены семь животных. При этом вирус африканской чумы свиней был выявлен в дикой фауне – у павших кабанов.

«Павшие кабаны были обнаружены в середине февраля на территории Хинганского заповедника в Архаринском районе. Лабораторные исследования выявили генетический материал вируса АЧС в пробах. На данной территории были проведены все необходимые в таких случаях мероприятия, установлен карантин и определены угрожаемые зоны. В первую угрожаемую зону – пять километров – попало село Сагибово. В связи с этим мы были вынуждены изъять и уничтожить скот с подворий населенного пункта», – рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Суммы компенсаций рассчитываются индивидуально и составляют 150,8 рубля за килограмм живого веса. При пересчете с живого веса на мясо это около 250-270 за килограмм, сообщает пресс-служба управления.

«Карантина по АЧС в селе Сагибово нет. Однако населенный пункт попал в первую угрожаемую зону, которая определена в радиусе пяти километров от очага. Вторая угрожаемая зона – 100 километров, но там свиней не изымают. В Сагибово же, к счастью, свиньи содержались только на двух подворьях – всего 7 животных. Карантин введен только в районе очага – в лесной зоне, где были обнаружены павшие кабаны», – пояснили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе управления.

Вирус АЧС крайне опасен, живуч и легко распространяется. Даже при заморозке он может годами сохранять жизнеспособность. Вакцины от африканской чумы свиней не существует, ее лечение запрещено.