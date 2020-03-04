В Дагестане подрались актеры в костюмах ростовых кукол

Фото: Стоп-кадр из видео

В Дагестане аниматоры подрались во время детского праздника. Актеры в костюмах ростовых кукол били друг друга на глазах у детей.

Потасовка произошла на уличной сцене в Каспийске. Снятое очевидцами видео опубликовали в Инстаграме.

В коротком ролике столкнулись два крупных «медведя». Противники пытались свалить друг друга на землю. Один аниматор «обманул» другого, а потом принялся пинать оппонента. К бою присоединилась «Снегурочка», которая подбежала к лежащему на сцене и тоже несколько раз ударила его, сообщает «360».

В кадр попал маленький ребенок, ставший невольным свидетелем происходящего.

В комментариях поинтересовались, действительно ли между аниматорами произошел какой-то конфликт или же они решили сыграть на публику. Некоторые заявили, что «дурачатся просто пацаны». Другие заметили, что видевшим это детям обеспечена первая психологическая травма. Третьи обратили внимание на навыки «Снегурочки» и признали ее «опасной».

Что именно стало причиной драки двух аниматоров – неизвестно.