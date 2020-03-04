Хубэй планирует скорое закрытие временных больниц для зараженных коронавирусом

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Власти провинции Хубэй вскоре намерены приступить к закрытию временных больниц для заразившихся новым коронавирусом. По их мнению, вспышка пневмонии в Китае близится к завершению. Об этом сообщил заместитель главы комитета по вопросам гигиены и здравоохранения региона Ту Юаньчао.

«Ситуация с коронавирусом продолжает улучшаться. В дальнейшем, в зависимости от ситуации, мы будем постепенно сокращать количество специализированных мест для лечения инфицированных, планомерно закрывать предназначенные для них временные больницы», – рассказал он на пресс-конференции 3 марта.

По словам чиновника, в ближайшее время Хубэй повысит приоритет предоставления медицинских услуг лицам, не инфицированным коронавирусом, но срочно нуждающимся в помощи врачей. В то же время он напомнил, что успехи в борьбе с пневмонией не означают, что уже можно ослабить бдительность, пишет Biang.ru.

«Нужно по-прежнему предпринимать самые строгие меры по борьбе с распространением коронавируса», – подчеркнул Ту Юаньчао.

Согласно официальным данным, в административном центре Хубэя, городе Ухане, где зафиксирован главный очаг пневмонии, насчитывается 16 временных специализированных больниц. Они способны разместить более 5 000 инфицированных. Часть этих объектов – спортивные и выставочные центры, общежития – были приспособлены под нужды борьбы с коронавирусом. Кроме того, власти в рекордные сроки построили для этой цели несколько отдельных больничных зданий.

В провинции Хубэй число выздоровевших от коронавируса существенно выросло. Доля излечившихся здесь достигла 53,81 %. Об этом сообщило во вторник агентство Синьхуа с ссылкой на местные власти. Из больниц Хубэя выписаны 2 410 пациентов и общее число выздоровевших в провинции превысило 36 000, в то время как за все время вспышки там было более 67 тысяч случаев инфицирования.