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сегодня, 18:06 2

Амурские пенсионеры в марте получат пенсии досрочно

Амурские пенсионеры в марте получат пенсии досрочно
Фото: Почта России

В связи с празднованием Международного женского дня выплата пенсий и социальных выплат в Амурской области начнется досрочно. Пенсионерам, которые получают по графику пенсию 8 марта, Почта России доставит социальные выплаты 5, 6 и 7 марта.

В случае если в день получении пенсии получатель не находился дома, он имеет право получить свои деньги в отделении почтовой связи до 20 числа включительно. С 9 марта доставка пенсий и социальных выплат будет проводиться по установленному режиму работы отделений почтовой связи.

В Амурской области услугами федеральной почтовой связи по доставке пенсий и социальных выплат на дом пользуются более 106,5 тысячи жителей. 60 тысяч пенсионеров проживает в сельской местности, в том числе и в труднодоступных населенных пунктах. Выплаты пенсий и социальных пособий производятся в соответствии с графиком, сообщает управление федеральной почтовой связи Амурской области.

По вопросам, связанным с почтовым обслуживанием, можно обращаться по телефону: 8(800) 100-00-00.

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#пенсии

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Пенсии за 8 марта на почте амурские пенсионеры получат досрочно
Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    и пенсию увеличат?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Это неправильно. Нельзя график менять. Потом труднее устаканивать раскладку расходов до следующей пенсии. Эти выдумщики непонииают смысл в порядках и дисциплинах. От добра добра не будет.

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