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сегодня, 16:18 2

Осужден благовещенец, совравший о готовящемся взрыве

Осужден благовещенец, совравший о готовящемся взрыве
Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города. Мужчину обвиняли в том, что он заведомо ложно сообщил о готовящемся взрыве.

Инцидент произошел в августе 2019 года. Нетрезвый горожанин, находясь в квартире одного из домов на улице Чехова, сообщил по номеру 102 о готовящемся взрыве в жилом отсеке данной квартиры. Перед этим у мужчины возник конфликт с сожительницей.

Таким образом, горожанин дезорганизовал работу МО МВД России «Благовещенский».

В судебном заседании житель Благовещенска полностью признал вину. Были учтены смягчающие обстоятельства, в частности, добровольное возмещение причиненного имущественного ущерба и состояние здоровья подсудимого. Отягчающим обстоятельством признали совершение преступления в состоянии опьянения.

Мужчину наказали ограничением свободы на срок 1 год и 2 месяца. Горожанин не должен выезжать за пределы Благовещенска и менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, сообщает пресс-служба городского суда.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    51 минута назад

    Заморских бомбермэнов хватает, еще и этот нарисовался...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    31 минута назад

    За сожительницу норм, а вот по садикам года 3 строгача минимум за каждый факт

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