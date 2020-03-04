Амурские любители бега в Циолковском готовятся преодолеть «Путь к звездам»

12 апреля в Циолковском проведут забег «Путь к звездам», посвященный Дню космонавтики. Бегунам за два с половиной часа предстоит преодолеть 21,1 километра.

Забег в амурском космограде пройдет второй раз. На дистанцию планируют выпустить до 150 участников. Желающим выступить нужно позаботиться о заявке заранее. Трудности связаны с тем, что Циолковский – закрытый город и потребуется специальное разрешение на каждого бегуна.

Заявки принимаются до 12 марта. Необходимо связаться с организаторами по электронной почте svlodin@mail.ru. Каждому атлету отправят форму заявки и сообщат условия оплаты стартового взноса. Также участникам предстоит оформить в медицинском учреждении допуск к состязаниям.

Стартовый взнос в этом году составляет 1 200 рублей с каждого бегуна. Деньги пойдут на приобретение медалей, печатной продукции, нагрудных знаков и поясных сумок, которыми снабдят каждого участника.

Дистанция забега составит 21,1 километра. «Это классическая полумарафонская дистанция, – пояснил главный судья соревнований Леонид Блажко. – в прошлом году старт начинался с президентской смотровой площадки. Нас организаторы уверили, что расстояние до финиша составит 25 километров. Но в ходе забега выяснилось, что там все 28,5 километра, а это для полумарафона многовато, хотя добежали все. Теперь дистанция будет классической, а это уже полноценное соревнование, которое позволит учитывать забег в общем зачете соревнований, сдать атлету на разряд».

По программе «Национальное беговое движение» яркие беговые события должны появиться в каждом регионе страны. Полумарафоны активно проводит Еврейская автономия, Владивосток (там бегуны преодолевают мост на остров Русский). Забеги регулярно организовывают и в Благовещенске.

Сейчас Федерация легкой атлетики обсуждает с региональным министерством спорта новую, международную дистанцию – мост через Амур. Как пояснил Леонид Блажко, идею в целом поддержали. Особенно заинтересовался Китай, который готов выставить сильных бегунов. В дальнейшем такие забеги планируют проводить во всех крупных населенных пунктах области, чтобы в них могло принять участие максимальное количество человек.