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Амурский краеведческий музей начинает серию экскурсий в прямом эфире

Амурский краеведческий музей начинает серию экскурсий в прямом эфире

4 марта в 15 часов Амурский областной краеведческий музей проведет в прямом эфире в инстаграм-аккаунте @museum_amur онлайн-экскурсию на тему «Социально-экономическое развитие Амурской области конца XIX – начала XX века». Проект реализуется по примеру Государственного Эрмитажа и других музеев мира.

Отправная точка в экскурсии – основание Амурской области в 1858 году. Будет рассказана история казачьих сплавов, переселения, столыпинской политики, переселенческих льготах и о том, почему в те годы Приамурье было на первом месте в России по механизации процессов, а первый трактор прибыл из Чикаго. Экскурсию проведет заведующий экспозиционным и выставочным отделом Анжелика Зверева. Продолжительность экскурсии – 15-20 минут.

Это будет цикл экскурсий в прямом эфире, во время которых зрители узнают важные и интересные подробности об истории родного края. Уникальность в том, что в комментариях подписчики музейной инстаграм-страницы могут задавать вопросы экскурсоводу.

Для музея это будет эксперимент, который может вырасти в отдельный долгосрочный проект. Сотрудники считают, что подобный формат способствует пробуждению интереса к истории, к тому же экспозиции время от времени пополняются новыми находками, а сотрудники музея, разбирая документы и общаясь с другими историками, находят интересные подробности.

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#история #культура

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