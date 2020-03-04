Бузова обошла Кудрявцеву: теперь премию «Муз-ТВ» будет вести поющая ведущая

Ведущая Лера Кудрявцева узнала из СМИ о том, что в этом году на премию «Муз-ТВ» в качестве ведущей пригласили не ее, а Ольгу Бузову. Звезду настолько возмутило то, что коллеги не предупредили ее об этих перестановках, что она даже усомнилась в дружбе.

3 марта состоялся традиционный пресс-завтрак, предваряющий приглашение представителей СМИ на ежегодную церемонию от канала «Муз-ТВ». На мероприятии объявили, что ведущей музыкальной премии станет Ольга Бузова.

Певица появится на сцене вместе с Максимом Галкиным, Александром Реввой и Ксенией Собчак. Ольга заняла место Леры Кудрявцевой, которая много лет вела это шоу.

Кадровые перестановки удивили не только поклонников, но и саму Кудрявцеву. Дело в том, что Лера узнала о назначении Бузовой только из Интернета. «Когда ты узнаешь новости из СМИ, а не от своего друга, то возникает много вопросов. А есть ли дружба-то?» – цитирует Кудрявцеву StarHit.

Лера Кудрявцева впервые провела премию в 2003 году. В дальнейшем она еще десять раз появлялась в этом качестве на церемонии вручения наград телеканала. В 2018-м Лера пропустила важное событие, так как ждала появления на свет дочери Маши. Тогда она намекнула журналистам, что не может себе позволить долго находиться перед камерой, поскольку эти нагрузки могут быть опасны. Однако в 2019-м ведущая вновь стала ведущей премии.

Поклонники были уверены, что и в 2020 году Лера по традиции снова будет вести премию. Однако продюсеры канала решили иначе. Для Ольги Бузовой работа в качестве конферансье станет дебютной. Во время пресс-завтрака звезда заявила, что ничуть не боится конкуренции, ведь у нее есть огромный опыт работы на сцене и перед камерами.

Ранее Бузова участвовала в шоу только в качестве гостьи. Она всегда мечтала получить заветную «тарелочку» от «МУЗ-ТВ», и в 2018-м наконец-то ее удостоилась.

Поклонники уверены, что на церемонии их ждет самое настоящее противостояние Бузовой и Собчак. Звезды уже давно в натянутых отношениях: Ксения неоднократно высмеивала успехи коллеги, а во время интервью для своего YouTube-канала даже довела Ольгу до слез. Уже в ходе пресс-завтрака Собчак попыталась задеть певицу, высказавшись по поводу ее вокальных данных.

Церемония состоится 5 июня 2020 года на площадке «ВТБ Арена». Организаторы пообещали много музыкальных сюрпризов и яркое шоу, которое удивит многих.