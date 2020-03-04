Пациентов детской поликлиники № 1 Благовещенска переводят в другие медучреждения

Маленьких пациентов детской поликлиники № 1, расположенной в микрорайоне Благовещенска, переводят в другие медучреждения. С апреля часть детей будет посещать поликлинику № 3, часть – поликлинику № 4. Новшества родителей не обрадовали. Им придется ездить в другой конец города: в район Ленина – Чайковского и Больничной – Красноармейской.

О том, что дети теперь будут посещать другие медучреждения, родители узнали из объявления в поликлинике № 1. В нем сказано, что с 1 апреля дети, прикрепленные к 17 участку, будут переданы под наблюдение в детскую поликлинику № 3 (улица Ленина, 54). А дети, прикрепленные к 8 и 6 участкам, будут наблюдаться в поликлинике № 4 (Больничная, 45/1). В данном случае речь идет о тех, кто проживает по адресам: Богдана Хмельницкого, 67, 92/2, 94, 96, 110, 110/2А, 110/2б, 71-99, 75/1, 112,114; Калинина, 127-135, 105, 105/1; Ломоносова 160-168, 174-176, 209-225; Северная 149, 151; Шевченко, 80, 82-132; Высокая, 182-226, 193-239; Заводская 122-126, 135, 137, 137/1; Забурхановская, 37-81, 40-74, Конная 191-191/5, 192-204; Литейная 133-139, 140-148, Пролетарская, 37-75, 38-86, Рабочая, 153-161, 178-181/1, Свободная, 181-227, 186-232, Чехова, 203-237, 208-250.

Также в объявлении указано, что те, кого переводят в поликлинику № 3, смогут добираться до медучреждения маршрутными автобусами № 30, 31, 2К (с пересадками на 4, 9, 31, 2, 2А, 28). А те, кого переводят в поликлинику № 4, – автобусами № 9, 12, 3, 28, 36, 36о.

Причиной таких перемен руководство поликлиники назвало «улучшение доступности и качества медицинской помощи детскому населению». Только вот родители оказались не согласны с тем, что такие новшества сделают медпомощь доступнее.

«Собираются перевести детей в третью поликлинику. А ничего, что там и сейчас места немного для тех, кто уже туда ходит? По месту жительства мы относимся именно к третьей поликлинике – недавно переехали из микрорайона. Но менять лечебное учреждение не стали по двум причинам: врач ведет ребенка с рождения, не хотела уходить к другому. Но не менее весомая причина – это как раз условия в этой поликлинике на Ленина. Но теперь выхода нет, придется переходить», – высказалась одна из мам.

«Детская поликлиника – это то учреждение, которое должно находиться в относительной доступности, потому что с маленьким ребенком, особенно с ребенком-грудничком, ехать на другой конец города – это издевательство над детьми и родителями. Сейчас родители с больными детьми должны будут добираться из одного конца города в другой. Это однозначно не улучшает доступность медицинских услуг и качество медобслуживания. Тем более что поликлиника на Ленина – это маленькое и тесное помещение. Что станет лучше, непонятно. Очень сомнительно это все», – добавила другая мама.

«Мы рассчитываем на понимание со стороны взрослых. В итоге станет меньше очередей, доктора получат адекватную нагрузку. Во избежание какой-либо путаницы наши сотрудники заблаговременно сообщают о будущем перераспределении всем родителям. Но даже если кто-то окажется не в курсе, то при первом же звонке в поликлинику его сразу же известят о нововведении», – сказала Ирина Молчанова.

Как сообщили в минздраве региона, для того чтобы благополучно приписаться к другой поликлинике, родителям достаточно просто знать об этих изменениях и с 1 апреля обращаться по новому месту приписки. Амбулаторные карты передадут в учреждения в организованном порядке сами медработники.

«Мы понимаем, что менять что-либо уже привычное и устоявшееся всегда непросто. Но в данном случае речь идет лишь о временных неудобствах, связанных с перераспределением участков. В результате же мы получим более упорядоченную, более упрощенную систему оказания детям медицинской помощи в условиях наших поликлиник. Это вынужденная мера. В детской поликлинике № 1, расположенной в микрорайоне, врачи перегружены, само здание малогабаритное, а численность приписного населения на участках растет по мере расширения жилой застройки этого района города. При этом отдельные участки в ДП № 1 территориально ближе к центру города. Поэтому было принято и утверждено минздравом региона решение о передаче в ДП № 3 и 4 трех участков, граничащих с зонами ответственности этих поликлиник», – пояснила главный врач ДГКБ Ирина Молчанова.

Проблему площади детских медучрежедний в декабре 2019 года поднимала и председатель общественного совета при детской городской больнице Благовещенска Наталья Соколова. Она была гостьей программы «Простые вопросы». Тогда она говорила о том, что необходимо переместить 1-ю поликлинику в другое помещение.

С ее слов, в поликлинике, помимо приема врачей, должны проходить различные обследования и реабилитация. Капитальные ремонты, которые были запланированы в 1 и 2 поликлиниках, не решат проблему – нельзя расширить коридоры и достроить этажи. Речь может идти только о новом здании, приспособленном для детского медучреждения, уверена председатель общественного совета.

«Мы предлагаем следующее – на территории областной больницы несколько лет стоит пустым здание бывшего родильного отделения. Оно изначально приспособлено для медицинской работы. Почему бы там не расположить 1-ю детскую поликлинику? Там 5 этажей, есть лифты… Мы целый год собирали информацию по городу и вот теперь предлагаем это вариант. Но, насколько нам известно, там есть претенденты – частные медицинские центры», – говорила тогда Наталья Соколова.

Кроме того, о решении проблемы детских медучреждений еще в феврале 2017 года ИА «Амур.инфо» рассказывал бывший тогда министром здравоохранения региона Николай Тезиков. Он говорил о планируемом переезде поликлиники № 3 в новое здание по адресу: Ленина, 1. На тот момент, с его слов, была подготовлена проектно-сметная документация, оформлялись документы. На реконструкцию здания и лечебно-диагностическое оборудование планировали потратить 235 миллионов рублей. А переезд был запланирован на 2018-2019 годы.

«В помещении действующей поликлиники мало площади, маленький зал ожидания, маленькая регистратура, несколько врачей могут сидеть в одном кабинете. Эта поликлиника занимает один этаж. С вводом в эксплуатацию здания по Ленина, 1, мы сможем от ряда проблем уйти. Здание обследовано, оно хорошее, документы уже готовы», – говорил тогда ИА «Амур.инфо» министр здравоохранения.

Правда, переезд не состоялся до сих пор. Чтобы узнать, в чем причина того, что планы поменялись и каковы шансы на переезд у другой поликлиники – № 1 – Амур.инфо направило запрос в министерство здравоохранения области.