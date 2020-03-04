Убийца тренера в Белогорске осужден на 6 лет колонии

Фото: amur28.info

В среду, 4 марта, в Белогорском городском суде осудили молодого человека по ст. 105 ч.1 УК РФ (убийство). Он убил тренера спортивного клуба «Олимпия».

Как сообщало Амур.инфо, нападение произошло около полуночи 17 апреля 2019 года. Тогда еще 17-летний подросток напал на тренера и нанес ему 25 ножевых ран. Тренер скончался в реанимации. Причиной конфликта стала девушка. Подросток пытался скрыться с места преступления, но был задержан правоохранителями. У погибшего Сергея остались родители, младшие брат и сестра.

Суд признал молодого человека виновным в совершении преступления и вынес приговор – 6 лет и 4 месяца лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме того, с него взыщут ущерб, причиненный преступлением потерпевшей стороне, – 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации и чуть более 133 тысяч рублей – в счет понесенных расходов на погребение.

На судебном заседании присутствовали десять человек со стороны осужденного, в том числе его мать, девушка со своей матерью, а также их друзья и близкие. Сторону потерпевших представляли мать погибшего парня, его брат и двое мужчин из ближайшего окружения.

До вступления приговора в окончательную силу подсудимый останется под стражей, пишет Амур.28.инфо.

После оглашения приговора мать погибшего парня призналась, что переживала по поводу того, что подсудимому удастся избежать наказания. По ее словам, 6 лет и 4 месяца – это тот срок, с которым она согласна.