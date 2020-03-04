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сегодня, 13:37 1

Амурчане смогут поучаствовать в переписи населения, не вставая с кресла

Амурчане смогут поучаствовать в переписи населения, не вставая с кресла
Фото: pixabay.com

Заместитель мэра Благовещенска по экономике Максим Ноженкин опубликовал в Инстаграме пост, посвященный предстоящей в 2020 году Всероссийской переписи населения. Он обозначил первое и самое главное отличие этой переписи от предыдущих – ее можно будет пройти самостоятельно, заполнив анкету на портале «Госуслуги».

Ноженкин является председателем комиссии по подготовке к проведению переписи на территории Благовещенска. По его словам, в России перепись населения – это единственный достоверный источник информации о численности, национальном составе, владении языками и уровне образования граждан.

«Имея на руках исчерпывающие сведения, государственные органы могут более качественно планировать бюджеты всех уровней, что скажется на принятии и внедрении различных социальных проектов. В качестве примера – итоги Всесоюзной переписи 1970 года позволили спрогнозировать спад рождаемости в 1990-х. А без информации, полученной по результатам переписи-2002, программа материнского капитала могла и не появиться», – сказано в сообщении заместителя мэра Благовещенска по экономике.

Он подытожил, что, собрав точные цифры, можно будет проанализировать и оценить реальное состояние дел в экономике и обществе, спланировать работу так, чтобы сделать Россию лучше.

Между тем талисманом предстоящей переписи населения Росстат выбрал птичку «Цыпа ВиПиН». Ее автор – архитектор и иллюстратор из Самары.

Изображение: kafanews.com

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#технологии

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    32 минуты назад

    Предыдущая перепись населения была в 2010 году,и мы наглядно видим,как улучшилась жизнь россиян,вот для этого и проводится перепись населения,а это самое главное,ну есть и второстепенная значимость.

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