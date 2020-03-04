Украшения для всех: выставка амурских мастеров открылась в Доме ремесел Благовещенска (фото)

Фото: пресс-служба управления культуры

В Благовещенске открылась выставка уникальных работ амурских мастеров «От винтажа до наших дней». Профессионалы и любители из Благовещенска, Ивановки, Белогорска, Черемхова представили украшения, выполненные в различных техниках. Экспозицию объединяет тема женственности, любви и красоты.

Большая часть работ выполнена женскими руками, но не без мужского участия. Владимир Верхотуров представил ювелирные изделия, изготовленные из драгоценных металлов и камней. Борис Сериков демонстрирует украшения в эко-стиле, выполненные из натуральных материалов, например, ажурной бересты. Коллекционер, владелец «Антикварной лавки» Руслан Башмаков поделился с Домом ремёсел украшениями времён СССР: винтажные клипсы, браслеты, броши напомнят о молодости мамам и бабушкам.

Серьёзно заявил о себе как о городе талантливых мастеров Белогорск: мастера привезли в амурскую столицу фактурные украшения из полимерной глины, текстильные работы из джута и изысканные вещицы в стиле канзаши, сделанные из шёлковых ленточек. Удивительная картина из камня в технике флорентийской мозаики изготовлена жительницей Белогорска Анной Гусаревой. В основном автор предпочитает пейзажи, но с учётом женской тематики выставки Анна выбрала для экспонирования картину «Орхидеи», в которой гармонично сочетаются цвета и фактуры срезов полудрагоценных камней.

Интерес у молодёжи неизбежно вызывают украшения в эко-стиле мастера Вилины Золотарёвой. Девушка смело объединяет дерево и ювелирную смолу, получая удивительный результат – эффект этих украшений достигается свойством светиться в темноте.

Художник-керамист Елена Брест, чья выставка сейчас работает в библиотеке искусств (ул. Ленина, 72) представила в Доме ремёсел броши, подвески и бусины из керамики. Автора Марину Гельдер, работающую в сутажной технике, на создание гривны «Мир жёлтых бабочек» вдохновил роман Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества». Елена Коваль представила нежнейшие украшения – диадемы, колье. «В прошлом году работы Елены показали в американском журнале для невест. Её украшения вошли в топ-50 авторов свадебных украшений», – отмечает руководитель Дома ремёсел Наталья Белоноженко.

На выставке также представлены вышитые картины членов общественной организации помощи онкобольным «Навстречу жизни». Здесь же стоят интерьерные цветы, изготовленные из гофробумаги и фоамирана. Такое украшение интерьера сейчас в тренде: гигантские цветы используют для фотозон и праздничного оформления. На подоконниках разместились букеты в коробках: кроме эстетического, у них есть и практическое значение – это ночники-светильники, работающие от сети.

Выставка в Доме ремёсел по адресу: ул. Красноармейская, 159/3, работает до 22 марта. В выходные дни посещение бесплатно.

Понравившиеся работы можно приобрести или сделать заказ мастеру на выполнение украшения с учётом своих пожеланий. Сотрудники Дома ремёсел расскажут, как связаться с авторами работ, сообщает пресс-служба управления культуры Благовещенска.

21 марта на выставке состоится конкурс. Членам жюри предстоит сделать непростой выбор – определить трёх лучших авторов.