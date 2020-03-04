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сегодня, 13:04 6

Первые лица Благовещенска ухудшили позиции в медиарейтинге за февраль

Первые лица Благовещенска ухудшили позиции в медиарейтинге за февраль
Фото: архив Амур.инфо

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за февраль 2020 года. В него вошли первые лица Благовещенска – мэр города Валентина Калита и председатель городской думы Елена Евглевская.

Валентина Калита заняла в нем 10 место. По сравнению с предыдущим месяцем, ее результат ухудшился – минус 2 места. Елена Евглевская оказалась на 21 месте, потеряв сразу 5 позиций.

Лидером медиарейтинга стал глава Владивостока Олег Гуменюк, за ним идут Александр Головатый (мэр Биробиджана) и Сергей Надсадин (мэр Южно-Сахалинска). Причем Головатый улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись на 3 места. Гуменюк и Надсадин также поднялись – у обоих плюс одно место.

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#городская власть #Дальний Восток

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    кто эти незаметные лица из Благовещенска?

  • Мы Все

    Мы Все
    58 минут назад

    Благовещенск живет , а если не будет рейтенга жизнь потухнет.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    54 минуты назад

    Аликанте кто эти незаметные лица из Благовещенска?

    Так это, читать статью нужно, а не только заголовок...

  • Аликанте

    Аликанте
    46 минут назад

    читаем всё-только этих людей не видим

  • Oldlord

    Oldlord
    46 минут назад

    Kadet_84

    Аликанте кто эти незаметные лица из Благовещенска? Так это, читать статью нужно, а не только заголовок...



    Не мешай работать человеку.



    Он по методичке пишет.



    А касается это новости или нет, дело десятое. )))



  • inoy

    inoy
    28 минут назад

    мож у них там какие доплаты предусмотрены к окладу за медийность?? За Бордюрыча можно порадоваться..

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