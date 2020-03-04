Первые лица Благовещенска ухудшили позиции в медиарейтинге за февраль

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Валентина Калита заняла в нем 10 место. По сравнению с предыдущим месяцем, ее результат ухудшился – минус 2 места. Елена Евглевская оказалась на 21 месте, потеряв сразу 5 позиций.

Лидером медиарейтинга стал глава Владивостока Олег Гуменюк, за ним идут Александр Головатый (мэр Биробиджана) и Сергей Надсадин (мэр Южно-Сахалинска). Причем Головатый улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись на 3 места. Гуменюк и Надсадин также поднялись – у обоих плюс одно место.