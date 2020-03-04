Вирусологи объясняют, почему дети почти не заражаются коронавирусом

Согласно статистике, новый коронавирус редко заражает детей и подростков. Ученые проанализировали более 70 тысяч случаев заболеваемости COVID-19 и пришли к выводу, что на возрастные категории от 0 до 10 и от 10 до 19 лет приходится по 1 % случаев заболевания.

Российские вирусологи уверены: тенденция связана с тем, что иммунная система человека с годами ослабевает и становится более восприимчивой к штаммам. Кроме того, причиной различных осложнений часто служит наличие хронических заболеваний, которых в юном возрасте гораздо меньше. Спасает несовершеннолетних также родительская забота и то, что детские учреждения первыми закрывают на карантин, пишут «Известия»

«Иммунная система человека с возрастом ослабевает и становится более восприимчива к инфекциям. Кроме того, наличие хронических заболеваний часто служит причиной развития осложнений. Поэтому все вирусные инфекции крайне опасны для пожилых людей. Именно эта группа населения более восприимчива к ним», – отметила директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова.

Согласно свежей статистике, подавляющее большинство случаев заражения коронавирусом — 87 % приходится на людей, возраст которых находится в диапазоне 30–79 лет. В большинстве случаев при летальных исходах пациенты имели хронические заболевания, многие умирали именно от их обострения.

Ранее власти Китая опубликовали статью, в которой детально изучили показатели смертности первых зараженных в городе Ухань. Согласно приведенным данным, умерших детей среди них нет вообще.

Если же говорить о тяжести протекания заболевания, то, чем взрослее человек, тем сложнее он переносит недуг. И это характерно для любых инфекционных заболеваний, в том числе и гриппа, рассказал заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Разница с COVID-19 только в том, что с гриппом люди сталкиваются ежегодно и у них присутствует остаточный иммунный ответ к заболеванию, несмотря на быстрые мутации возбудителя.

В том, что среди заболевших практически нет детей, играет роль и психологический фактор. В случае эпидемии своих детей защищают родители. Они строго следят за тем, чтобы подростки минимизировали возможность инфекционного заражения: соблюдали нормы гигиены, использовали защитные маски и следовали всем советам врачей. Сами же взрослые, как правило, не столь трепетно относятся к рекомендациям. Кроме того, как подчеркнул Павел Волчков, первыми уходят на карантин именно детские учреждения.

Также в конце января появились сообщения, согласно которым женщина, зараженная коронавирусом, родила здоровую девочку в больнице Харбина. Роженица с положительным результатом анализа на COVID-19 поступила в больницу на 38-й неделе беременности. Чтобы снизить риски для здоровья мамы и ребенка, медики решили сделать ей кесарево сечение. После рождения девочку отправили на карантин, а затем дважды взяли анализы и получили отрицательный результат. Это связано с тем, что респираторные вирусы крайне редко передаются плоду.

В целом коронавирус может передаваться от матери к ребенку, но это достаточно редкое событие. Исследователи из Объединенного медицинского колледжа Пекина и Университета Фудань (КНР) заинтересовались тем, может ли COVID-19 использовать женскую репродуктивную систему для того, чтобы попасть внутрь плода. Выяснилось, что на поверхности плаценты есть специфические рецепторы, с которыми связывается новый штамм. Однако, как подчеркивают ученые, это не обязательно означает, что будущий ребенок заразится вирусом. Просто этот фактор нужно учитывать при лечении беременных и возникновении осложнений, которые связаны с вынашиванием плода.

Ученый также отметил, что для младенцев этот вирус может нести угрозу вследствие несовершенного иммунного ответа. Однако шансов заразиться у новорожденных не так много, так как они менее мобильны и имеют гораздо меньше контактов.