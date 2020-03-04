Номер «Жертва» амурского коллектива признан лучшим на дальневосточном конкурсе

Танцевальный коллектив из Бурейского района стал лучшим на конкурсе современного танца Dal Diesel. В танцевальном конкурсе амурчанам удалось обойти соперников из Хабаровска, Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока и Находки.

Мероприятие состоялось 1 марта в Хабаровске. От Бурейского района в нём участвовал театр современной хореографии «Радость».

Конкурс этот сложен тем, что участники не делятся на возрастные категории. На равных состязаются в хореографическом мастерстве подростки с 14-летнего возраста со взрослыми танцорами, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Театр современной хореографии «Радость» участвует в Dal Diesel с 2015 года. В этот раз самый высокий титул победителя присужден амурскому коллективу за номер «Жертва», посвященный атомной бомбардировке японского города Хиросима.

Танцоры из Бурейского района получили еще несколько наград. Солистка Ангелина Медведева за номер «Я – дерево» удостоена звания лауреата I степени. Два танца в номинации «Ансамбль» награждены званием лауреата III степени («Пташечки» и «Василий Кандинский. Композиция номер 7»).