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сегодня, 12:12 0

В больницах провинции Хэйлунцзян остаются 95 заболевших коронавирусом

В больницах провинции Хэйлунцзян остаются 95 заболевших коронавирусом
Фото: pixabay.com

В соседней с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом нового вида. На данный момент в регионе зафиксировано 95 заболевших.

Новых случаев заболевания не фиксируют десятый день подряд, при этом за минувшие сутки выявлено два новых случая подозрения на заболевание. Еще 14 человек выписаны из больниц, пишет biang.ru со ссылкой на Комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян

Сутками ранее в больницах провинции оставались 109 заболевших коронавирусом.

Всего с начала вспышки заболевания в этом районе зафиксировано 480 заболевших коронавирусом, из них 372 выздоровели и выписаны домой. Количество летальных исходов с начала вспышки заболевания составляет 13 человек, за минувшие сутки новых смертных случаев не было.

В настоящее время медики наблюдают за 308 больными, которые находились в тесном контакте с заболевшими. Всего в больницы провинции Хэйлунцзян с симптомами, похожими на заболевание коронавирусом, обращались 1 523 человека.

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#коронавирус в Китае

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