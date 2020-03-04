Жительница Благовещенска рассказала, как ее пытались обмануть мошенники

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Екатерина, которая рассказала, что ее пытались обмануть мошенники. Злоумышленники стремились получить доступ к мобильному банку горожанки, но не преуспели в этом.

Екатерина объяснила, что продает кровать на сайте объявлений. 3 марта ей позвонила женщина с номера, оканчивающегося цифрами «0824», и заявила о намерении приобрести кровать. Оплату предложила перевести на банковскую карту.

Время шло, однако деньги не поступали. В дальнейшем женщина по телефону сказала Екатерине, что горожанке нужно подъехать к банкомату, захватив с собой карту, после чего «покупатель» якобы сразу переведет средства. Благовещенке стало интересно, чем все это может закончиться, – она уверилась в том, что женщина является мошенницей.

У Екатерины имеется банковская карта, которой она активно не пользуется, с нулевым балансом. Прибыв к банкомату, она созвонилась с «покупателем». Женщина сообщила, что ее не отпускают с работы, поэтому она дала карту брату – он сейчас доберется до банкомата и позвонит Екатерине. Горожанке позвонил мужчина с номера, оканчивающегося цифрами «3664».

«В какой-то спешке он стал говорить, что мне нужно делать: "Вставьте свою карту в банкомат", и потом спрашивал, что я вижу на экране. Принуждал выбрать в меню "Мобильный банк" (и, скорее всего, переподключить его на свой номер телефона). Я сказала, что у меня уже подключен мобильный банк, на что он ответил: "Это нужно, чтобы деньги зачислились без комиссии"», – поведала Екатерина.

Делать так, как ей велели, горожанка не стала, несмотря на все ухищрения мужчины. В дальнейшем она ознакомилась с информацией в интернете – как выяснилось, с подобным сталкивались и другие люди: им звонили по объявлению, а потом говорили пройти к банкомату.

Екатерина также созвонилась с мужчиной – трубку сняли, но ответа не последовало. Тогда она позвонила женщине, и она ответила. Горожанка спросила о мошенничестве. После легкого замешательства «покупатель» заявила: «Раз ты такая умная, зачем к банкомату шла? Если сомневаетесь в переводе, значит, продаете краденые вещи». И бросила трубку.

Екатерина пояснила, что не стала обращаться в полицию, поскольку не пострадала от действий мошенников. Она решила рассказать о случившемся через СМИ, чтобы предостеречь других людей.