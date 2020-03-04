В Амурской области начали готовить площадки под строительство пяти спорткомплексов

В Приамурье стартовали подготовительные работы по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках программы «Газпром – детям». На пяти участках: в Тынде, Тамбовке, Магдагачи и двух в Благовещенске начали готовить площадки под строительство.

Рабочие приступили к расчистке территории, подведению необходимых коммуникаций. Ради возведения спортивных объектов в некоторых местах пришлось вырубить деревья, которые росли на месте будущего строительства. Под вырубку попали в основном ильмы, ивы и тополи. Восполнять потери деревьев застройщик будет в кратном размере. В общей сложности площадь компенсационного озеленения составит почти пять тысяч квадратных метров.

Основные работы по строительству ФОКов планируют начать в апреле. Раньше всего к ним должны приступить в Благовещенске, на площадке, расположенной по Новотроицкому шоссе. Спортивный объект там будет оснащен универсальным спортивным залом, площадью в 540 квадратных метров. Он подойдет для мини-футбола, бадминтона, баскетбола, волейбола и физкультурно-оздоровительных занятий. Кроме этого, в комплексе расположатся медицинский кабинет, административные и служебные помещения, а также технические и бытовые комнаты, тренажерный зал. Общая площадь спортивного объекта составит порядка 8 тысяч квадратных метров.

Точно такие же ФОКи будут построены в Тамбовке и Магдагачи. В последнем очень ждут появления нового спортивного зала. В поселке городского типа активно развиваются самбо, волейбол, пауэрлифтинг, каратэ. В отсутствии специализированного зала тренировки и соревнования проводят в клубе или спортивном зале школы.

«Сейчас в районе есть острая потребность в спортивном зале. Арендуемый спортивный зал в школе имеет очень плотный график: помимо секций, которые проводят учителя физкультуры, зал занимают для занятий по волейболу, баскетболу, футболу, каратэ. А из-за отсутствия современных раздевалок и душевых, мы не можем создать благоприятные условия для команд, приезжающих на соревнования», – рассказала главный специалист отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Магдагачинского района Алина Воробьева

На новый ФОК у администрации Магадагачинского района большие планы, в числе которых возможность открытия на базе комплекса детско-юношеской спортивной школы, а также организация там занятий по адаптивной физкультуре.

Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Благовещенске на берегу реки Зея. Он будет включать не только универсальный зал с игровой зоной 40х20 метров и зрительскими трибунами на 300 посадочных мест, но и зал для единоборств площадью в 600 квадратных метров. Территория комплекса, как и в случае остальных четырех ФОКов, будет оснащена удобной парковкой и зеленой зоной.

Самый большой трехэтажный комплекс расположится в Тынде. Общая площадь застройки там составит 28 тысяч квадратных метров. Он будет включать ледовое поле, размерами 60х30 метров, универсальный и тренажерный залы, сообщает министерство по физической культуре и спорту.