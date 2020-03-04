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сегодня, 11:47 0

Переданные в собственность амурчанам квартиры на 2 миллиона вернули в муниципалитет

Переданные в собственность амурчанам квартиры на 2 миллиона вернули в муниципалитет
Фото: pixabay.com

По требованию прокурора Серышевского района суд обязал возвратить в муниципальную собственность две квартиры общей стоимостью более 2 миллионов рублей. Глава Томского сельского совета отдал двум местным жителям жилье, предназначенное для переселения из аварийного жилищного фонда.

Он заключил с ними договоры соцнайма. В последующем амурчане оформили квартиры в личную собственность. В результате были нарушены права и охраняемые интересы граждан, нуждающихся в получении жилья, а также права и интересы муниципального образования.

По требованию прокурора района сделки были признаны недействительными. Теперь жилье должно вернуться в муниципальную собственность.

Ранее в отношении виновного лица – бывшего главы Томского сельского Совета – судом вынесен обвинительный приговор по части 2 статьи 285 УК РФ – Злоупотребление должностными полномочиями. Приговор вступил в законную силу.

Фактическое устранение нарушений законодательства находится на контроле прокурора района.

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#жизнь

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