Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:14 2

Как строили Царские ворота Благовещенска (видео)

Как строили Царские ворота Благовещенска (видео)

Редакция Альфа ТВ продолжает публиковать архивные кадры известных строек Благовещенска. На этот раз материал посвящен истории восстановления Триумфальной арки, которая впервые украсила набережную Амура в 1891 году в честь приезда в Благовещенск цесаревича Николая.

По сохранившимся описаниям первоначальная арка представляла собой массивные колонные ворота, увенчанные двумя башенками с двуглавыми орлами. На арке была расположена полукруглая надпись: «В память о пребывании государя-наследника Николая Александровича». Выше надписи располагался герб области с хронологической датой события. Вверху, в особых нишах, крепились святые иконы. В начале 30-х годов XX столетия арку снесли из-за повреждений, нанесенных сильным наводнением.

В сентябре 2003 года в Благовещенске приступили к восстановлению каменных Царских ворот.

«Сегодняшний день – это начало восстановления Триумфальной арки: заложена первая плита и капсула с посланием потомкам. В торжественной церемонии приняли участие гости кинофорума "Амурская осень", среди которых актеры Ивар Калныньш, Нина Гребешкова, композитор Андрей Петров и другие. Архиепископ Благовещенский и Тындинский Гавриил освятил историческое место. На строительство арки необходимо 8 миллионов рублей, сообщили в Благовещенской епархии. Планируется, что это будут добровольные пожертвования. На первоначальные работы – проектирование и закладку – необходимо 600 тысяч. Эта сумма уже есть. Для сбора денег открыт счет в Супербанке. Первые желающие перечислили в банк около двухсот тысяч рублей. Еще триста пятьдесят тысяч собраны предпринимателями Амурской ярмарки. А по инициативе мэрии 500 тысяч пожертвовали предприниматели Благовещенска», – сообщало Амур.инфо в 2003 году.

Строительство арки заняло два года. 7 ноября 2005 года, в День народного единства, состоялось официальное открытие, на котором Архиепископ Благовещенский и Тындинский Гавриил освятил новые Царские ворота.

Вот, что тогда сообщало информационное агентство Амур.инфо: «"Арка должна стать символом единения людей для возрождения утраченного", – считает заместитель губернатора Сергей Степанов. Объединение церкви и власти – самое очевидное в День народного единства. А вот согласию и примирению власти бывшей и нынешней многие горожане удивились. После освящения архиепископ и мэр города Александр Мигуля награждали всех причастных к строительству арки. Первым наградили действующего мэра после бывшего. На самом же деле награду самым первым, еще за несколько дней до открытия памятника, получил бывший вице-мэр Виктор Черемисин.

Пожертвования на строительство внесли 86 предприятий, около 400 предпринимателей и частных лиц. Вся работа обошлась более чем в 10 миллионов рублей. Но объединить арке удалось не всех. В волну народного единения не влились коммунисты: "Арку строить ради кровавого святого несправедливо".

Первому в только что открытые ворота города выпала честь пройти архиепископу Гавриилу. Правда, пока освящал, этот путь он прошел уже не один раз. После гимна и фейерверка объединившаяся тысяча благовещенцев двинулась на митинг. Но по пути большинство разбрелись каждый в свою сторону».

Просмотров всего: 986

#Альфа ТВ #история

распечатать


Общество

Преподаватели БГПУ дистанционно наладили обучение с китайскими студентами (видео)
Общество

Благовещенские пожарные провели необычный урок для школьников (видео)

Общество 9

Как выглядела площадь Ленина в 90-е (видео)

Культура

Масленица собрала аншлаг в Амурском краеведческом музее
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • mm_Гоша Горячев

    mm_Гоша Горячев
    2 часа назад

    Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Вот тот блог---- https://cuz.su/menpres

  • Mainer

    Mainer
    42 минуты назад

    Глядя на снимок оригинальной и нынешней арок с одного ракурса, прежняя производит заметно лучшее впечатление. Более массивная.



    Но факт, нынешняя лучше, нежели ничего.

    Хорошо, что её построили!

    Очень хорошо.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь