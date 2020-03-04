Как строили Царские ворота Благовещенска (видео)

Редакция Альфа ТВ продолжает публиковать архивные кадры известных строек Благовещенска. На этот раз материал посвящен истории восстановления Триумфальной арки, которая впервые украсила набережную Амура в 1891 году в честь приезда в Благовещенск цесаревича Николая.

По сохранившимся описаниям первоначальная арка представляла собой массивные колонные ворота, увенчанные двумя башенками с двуглавыми орлами. На арке была расположена полукруглая надпись: «В память о пребывании государя-наследника Николая Александровича». Выше надписи располагался герб области с хронологической датой события. Вверху, в особых нишах, крепились святые иконы. В начале 30-х годов XX столетия арку снесли из-за повреждений, нанесенных сильным наводнением.

В сентябре 2003 года в Благовещенске приступили к восстановлению каменных Царских ворот.

«Сегодняшний день – это начало восстановления Триумфальной арки: заложена первая плита и капсула с посланием потомкам. В торжественной церемонии приняли участие гости кинофорума "Амурская осень", среди которых актеры Ивар Калныньш, Нина Гребешкова, композитор Андрей Петров и другие. Архиепископ Благовещенский и Тындинский Гавриил освятил историческое место. На строительство арки необходимо 8 миллионов рублей, сообщили в Благовещенской епархии. Планируется, что это будут добровольные пожертвования. На первоначальные работы – проектирование и закладку – необходимо 600 тысяч. Эта сумма уже есть. Для сбора денег открыт счет в Супербанке. Первые желающие перечислили в банк около двухсот тысяч рублей. Еще триста пятьдесят тысяч собраны предпринимателями Амурской ярмарки. А по инициативе мэрии 500 тысяч пожертвовали предприниматели Благовещенска», – сообщало Амур.инфо в 2003 году.

Строительство арки заняло два года. 7 ноября 2005 года, в День народного единства, состоялось официальное открытие, на котором Архиепископ Благовещенский и Тындинский Гавриил освятил новые Царские ворота.

Вот, что тогда сообщало информационное агентство Амур.инфо: «"Арка должна стать символом единения людей для возрождения утраченного", – считает заместитель губернатора Сергей Степанов. Объединение церкви и власти – самое очевидное в День народного единства. А вот согласию и примирению власти бывшей и нынешней многие горожане удивились. После освящения архиепископ и мэр города Александр Мигуля награждали всех причастных к строительству арки. Первым наградили действующего мэра после бывшего. На самом же деле награду самым первым, еще за несколько дней до открытия памятника, получил бывший вице-мэр Виктор Черемисин.

Пожертвования на строительство внесли 86 предприятий, около 400 предпринимателей и частных лиц. Вся работа обошлась более чем в 10 миллионов рублей. Но объединить арке удалось не всех. В волну народного единения не влились коммунисты: "Арку строить ради кровавого святого несправедливо".

Первому в только что открытые ворота города выпала честь пройти архиепископу Гавриилу. Правда, пока освящал, этот путь он прошел уже не один раз. После гимна и фейерверка объединившаяся тысяча благовещенцев двинулась на митинг. Но по пути большинство разбрелись каждый в свою сторону».