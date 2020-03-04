Около 70 амурских семей не могут взять жилье по льготной ипотеке из-за закрытой границы

В министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области обратилась жительница Приамурья, которая не может подписать договор купли-продажи квартиры с компанией «Суперстрой». Причиной трудностей стала вспышка коронавируса в Китае и временными ограничениями на пересечение границы в Благовещенске.

Как сообщало Амур.инфо, покупатели жилья в одной из строительных компаний не могут оформить договоры. Руководитель и доверенное лицо организации находятся сейчас в Китае. Генеральный директор осталась в городе Санья, где нет возможности оформить доверенность удаленно. Прав подписывать документы в компании больше ни у кого нет. Заложниками ситуации стали амурчане, оформившие дальневосточную ипотеку. Теперь они не могут воспользоваться льготным кредитом и приобрести жилье.

В обращении к министру экономического развития одна из жительниц области просит дать разрешение заехать в Благовещенск через временный коридор доверенному лицу строительной кампании – гражданке КНР.

«Нами были заключены предварительные договоры купли-продажи квартир с внесением задатка, одобрены ипотеки под 2 % и под другие кредиты в разных банках Благовещенска, – объясняет ситуацию в письме амурчанка. – Срок выдачи ипотеки заканчивается в ближайшее время. Из-за невозможности совершить сделку некоторые люди лишаются возможности воспользоваться федеральной программой “Дальневосточная ипотека”. Многие семьи продали единственное жилье с целью улучшить жилищные условия путем покупки квартиры в ООО “Суперстрой”. На данный момент они вынуждены арендовать квартиры или жить у родственников».

Особенно остро проблема коснулась клиентов компании, которые получили одобрение на льготную ипотеку по программе для молодых семей. Те, кому скоро исполнится 36 лет, уже не успеют найти жилье у другого застройщика и затем получить еще одно одобрение на кредит в банке. Таким образом, некоторые жители Амурской области утратят право на «Дальневосточную ипотеку» по объективным причинам, на которые они не в силах повлиять.

В правительстве Амурской области подтвердили, что в курсе сложившейся ситуации. «В министерство экономического развития и внешних связей Амурской области поступило обращение от жительницы Амурской области, которая ждет подписания документов о получении квартиры по программе "Дальневосточная ипотека" в жилом доме, застройщиком которого является компания "Суперстрой". По имеющейся информации, на данный момент насчитывается порядка 70 семей, оказавшихся в такой ситуации. Подписать данные договоры может только генеральный директор компании или доверенное лицо. Обе этих должности занимают граждане КНР, находящиеся сейчас в Китае. В условиях временных ограничений движения через пункты пропуска на отдельных участках госграницы РФ и КНР, введенных распоряжением правительства РФ в связи с распространением в КНР новой коронавирусной инфекции, возникает ряд трудностей для их прибытия в Благовещенск. В настоящее время в правительстве Амурской области прорабатываются механизмы, которые будут способствовать содействию в решении данного вопроса», – ответили в министерстве на запрос Амур инфо.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, к концу февраля банки заключили 3 625 кредитных договоров по программе льготной «Дальневосточной ипотеки», на общую сумму 12,6 миллиарда рублей. В Амурской области заключен 271 договор на 0,8 миллиарда. Количество банков, выдающих «Дальневосточную ипотеку», достигло десяти.

Амур.инфо обратилось за комментарием в один из ведущих банков страны. Как будет действовать кредитная организация в этой нестандартной ситуации, обещали сообщить в ближайшее время.

Закрытая граница с КНР из-за коронавируса оказала влияние на многие отрасли экономики в Амурской области. Из Приамурья были частично остановлены поставки сои в Китай, серьезные проблемы возникли у туроператоров, ориентированных на китайское направление. Бьют тревогу и строительные организации: квоты на китайских рабочих самые большие, поэтому нехватка рабочих рук может поставить под угрозу сдачу объектов, в том числе и социального значения.

Искать альтернативные формы обучения приходится благовещенским вузам. Китайские студенты не смогли приехать в Благовещенск после новогодних каникул и теперь обучаются дистанционно.

В амурском министерстве экономики пока воздерживаются от оценок ущерба для экономики области. Замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева конце февраля на встрече с журналистами отметила, что осложнения после новой пневмонии скажутся на амурской экономике, но говорить о конкретных цифрах пока рано. Первые обобщения информации о деятельности разных организаций, завязанных на отношения с Китаем, в региональном правительстве начнут появляться в середине марта.