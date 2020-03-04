Еще два россиянина заразились коронавирусом

У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус. Заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом.

В посольстве России рассказали, что находятся на связи с заболевшими. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Всего за 3 марта в ОАЭ выявили шесть случаев. Кроме россиян, среди заболевших есть двое итальянцев, немец и колумбиец. Ранее в этой стране отменили финальные этапы велогонки из-за положительных результатов на коронавирус у двух спортсменов, передает РИА Новости.