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сегодня, 11:05 1

Еще два россиянина заразились коронавирусом

Еще два россиянина заразились коронавирусом
Фото: pixabay.com

У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус. Заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом.

В посольстве России рассказали, что находятся на связи с заболевшими. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Всего за 3 марта в ОАЭ выявили шесть случаев. Кроме россиян, среди заболевших есть двое итальянцев, немец и колумбиец. Ранее в этой стране отменили финальные этапы велогонки из-за положительных результатов на коронавирус у двух спортсменов, передает РИА Новости.

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#коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • mm_Гоша Горячев

    mm_Гоша Горячев
    2 часа назад

    Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Вот тот блог---- https://cuz.su/menpres

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