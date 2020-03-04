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сегодня, 11:03 0

Крокодил убил мальчика на глазах у детей

Крокодил убил мальчика на глазах у детей
Фото: TeeFarm с сайта Pixabay

Школьник из Зимбабве купался с друзьями в реке, когда на него набросился крокодил. Это произошло на глазах у других детей.

28 февраля 11-летний Мункули Амасоми (Munkuli Amusomi) купался в реке в центре округа Бинги. Крокодил напал на пятиклассника, затащил на глубину и растерзал его на глазах у друзей, сообщает «Лента.ру». Амасоми скончался от полученных травм. Прибывшая на место происшествия полиция извлекла из воды тело ребенка.

По данным координатора округа Бинги Фараи Мариньян (Farai Marinyane), крокодил беспокоил местных жителей уже несколько месяцев. Он нападал на домашних животных.

В августе 2019 года сообщалось о гребнистом крокодиле, который напал на 10-летнего мальчика и проглотил его. Трагедия произошла на филиппинском острове Балабак.

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#дети #животные #происшествия

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