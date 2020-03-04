Крокодил убил мальчика на глазах у детей

Школьник из Зимбабве купался с друзьями в реке, когда на него набросился крокодил. Это произошло на глазах у других детей.

28 февраля 11-летний Мункули Амасоми (Munkuli Amusomi) купался в реке в центре округа Бинги. Крокодил напал на пятиклассника, затащил на глубину и растерзал его на глазах у друзей, сообщает «Лента.ру». Амасоми скончался от полученных травм. Прибывшая на место происшествия полиция извлекла из воды тело ребенка.

По данным координатора округа Бинги Фараи Мариньян (Farai Marinyane), крокодил беспокоил местных жителей уже несколько месяцев. Он нападал на домашних животных.

В августе 2019 года сообщалось о гребнистом крокодиле, который напал на 10-летнего мальчика и проглотил его. Трагедия произошла на филиппинском острове Балабак.