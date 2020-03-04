В Тынде впервые не приняли поправки в городской бюджет

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В Тынде впервые не приняли изменения в городской бюджет. На очередном заседании большинство депутатов Тындинской гордумы не поддержали проект решения, согласно которому доходная часть должна была увеличиться на 39 миллионов, расходная – на 83 миллиона, а дефицит составил 48 миллионов.

Один из депутатов назвал инициативу администрации по увеличению дефицита бюджета критической ситуацией, после которой власти будут вынуждены брать очередной кредит для покрытия других расходов.

Мэрия рассчитывает получить значительные доходы от продажи бывшего корпуса гимназии № 1, по продаже здания объявлены очередные торги, в них участвуют двое потенциальных покупателей. Однако народный избранник назвал такие доходы «виртуальными», так как здание пока не продано и доходы от реализации имущества еще не поступили в городской бюджет.

Комиссия по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам, которая до заседания Думы рассматривала представленный мэрией проект решения по главному финансовому документу, не смогла прийти к общему решению. А на самом заседании большинство депутатов не поддержало проект. Восемь депутатов высказались «за», четверо – «против», еще четверо «воздержались».

Значительные расходы планировались на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно – 20 миллионов, ремонт дорог, содержание светофоров, освещения города, мест захоронения – 15 миллионов рублей, уплату налогов, сантехнические работы, приобретение ГСМ, командировки и спортивные мероприятия – 10 миллионов, на проведение финала спартакиады городов – 4 миллиона, установку новых окон в здании гимназии № 2 – 5 миллионов рублей, сообщается на сайте газеты «БАМ».

«Мы запланировали софинансирование на ПСД по ремонту улицы Красная Пресня, правительство нам дало 18 миллионов. 2,5 миллиона запланировали на игровой комплекс для городской детской площадки, которую мы в прошлом году на 9,5 миллиона отремонтировали. Мы разработали муниципальную программу по замене окон. У нас здания старые, 77 года постройки, и за все это время никто никогда не ремонтировал школы. Мы решили раз в год планово заменять окна хотя бы и ремонтировать кровли. Сейчас деньги на это мы уточняем, предстоят торги. У нас очень короткое лето, 9 месяцев – зима, и нам сейчас нужно эти деньги вкладывать, промедление определенные негативные последствия несет за собой. Запланировано софинансирование на ремонт улично-дорожной сети, на обслуживание дорог, на проезд по 2-хлетке. То есть депутаты привели к тому, что у людей возникнут проблемы с проездом. Ну и другие первоочередные расходы, которые нам нужно осуществить в настоящее время», – рассказала мэр Тынды Марина Михайлова.

Она добавила, что образовавшийся дефицит в 48 миллионов предусмотрен в рамках бюджетного кодекса, это меньше предельно допустимого значения.

Так депутаты не приняли поправки в бюджет, рассмотреть повторно проект главного финансового документа города было решено на внеочередном заседании Думы. Оно состоится 5 марта.

«Это нормальное явление. Сам по себе бюджет – это живой организм, который в течение года подлежит изменениям. Сам бюджет 2020 года и плановый период 2021-2022 годов принят. Это было сделано на декабрьском заседании Тындинской городской Думы. Мы собирались на совещании в понедельник (2 марта) с представителями всех фракций. Внесли корректировки, изменения. Сейчас опять будем выносить их на заседании. Расходы в некоторой части ужались», – сообщил председатель Тындинской городской Думы Игорь Магарламов.