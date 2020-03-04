Осужден сослуживец Шамсутдинова, издевавшийся над ним в забайкальской части

При вынесении решения суд учел, что Мухатов признал вину, попросил прощения у потерпевших и возместил им моральный вред, а также то, что к уголовной ответственности он привлекается впервые и позицию потерпевших о снисхождении. Отягчающих обстоятельств суд не нашел.

«Обжаловать не будем. Хотя и недовольны приговором, но парню домой надо. До вступления закона в силу он не может выехать, а если будем обжаловать, это все затянется. Так что у нас безвыходная ситуация», – заявил РИА Новости адвокат осужденного Андрей Глазков.

Гособвинитель просил назначить срочнику Мухатову реальный срок – два года колонии-поселения и штраф 30 тысяч рублей.

Ранее Мухатов признался, что по приказу сержанта он заставлял сослуживцев по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Рамиля Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время.

Связи между действиями Мухатова и стрельбой, которую впоследствии устроил Шамсутдинов, следователи не нашли.

Трагедия в воинской части 54160 в Забайкальском крае произошла 25 октября. При смене караула солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов стал расстреливать сослуживцев из табельного оружия. Восемь человек погибли, еще двое были ранены.

Солдата задержали, Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье «Убийство двух и более лиц» молодому человеку грозит срок вплоть до пожизненного. Сам Шамсутдинов объяснил свой поступок дедовщиной и насилием в войсковой части.