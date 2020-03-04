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Два амурчанина прошли в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение»

Два амурчанина прошли в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение»
Фото: Пресс-служба конкурса

1 марта в московском Экспоцентре на Красной Пресне открылся полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение». По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 29 февраля, в полуфинал вышли 237 участников из 54 регионов России, в том числе из Амурской области.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Специализации — это дополнительная возможность для профессионалов отдельных отраслей проявить себя. Участник может принимать участие как в общем конкурсе, так и в специализациях, если соответствует их требованиям. Цель специализации «Здравоохранение» — выявить наиболее перспективные кадры в рядах системы здравоохранения России, сформировать состав государственного кадрового резерва для разных уровней должностей, говорится на сайте конкурса.

Полуфинал специализации прошел 1-2 марта. Конкурсанты за два дня должны были продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. 3 марта конкурсанты приняли участие в мастер-классах, которые провели министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.

Кроме того, 3 марта состоялась большая стратегическая сессия по развитию национального проекта «Здравоохранение». 4 марта 100 победителей-полуфиналистов смогут побороться за победу в финале специализации. 5 марта будут объявлены 30 победителей специализации, 10 лучших их них поедут на суперфинал, который состоится 27-31 марта в Сочи.

По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 29 февраля, в полуфинал конкурса вышли 237 участников из 54 регионов России: 101 человек представляет ЦФО, 39 – ПФО, 32 – СЗФО, 21 – ЮФО, по 16 полуфиналистов – УФО и СФО, 7 – ДФО, а также 5 – СКФО.

Дальневосточный федеральный округ представляют 7 полуфиналистов из 5 регионов: по 2 конкурсанта из Амурской области и Республики Саха (Якутия), а также по одному участнику из Хабаровского края, Магаданской и Сахалинской областей. От Амурской области в конкурсе участвуют индивидуальный предприниматель Елена Сорокина, занимающаяся бизнесом в сфере медицины, и врач Благовещенской городской клинической больницы Андрей Голубков.

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#здоровье #конкурсы

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