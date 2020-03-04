Минтранс обсудит предложение о запрете алкоголя в вагонах-ресторанах: обзор прессы

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Яхта «Сибирь» терпит крушение в проливе Дрейка; Валентина Матвиенко обратилась к сельчанам с просьбой поддержать поправки в Конституцию; в Люксембурге весь общественный транспорт стал бесплатным. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Что пишут в «Российской газете»: во-первых, о том, что яхта «Сибирь», совершающая кругосветку в честь 200-летия открытия Антарктиды, терпит крушение в проливе Дрейка. На «SOS», после согласия министра природных ресурсов и экологии России Кобылкина, к которому телеграммой обратился глава региона, получивший от экипажа яхты известие о крушении, сразу откликнулись три российских корабля. Пишут, что настрой у путешественников боевой. И не думайте, что могло бы произойти, не получи министр телеграммы.

Также в номере

Во-вторых, в газете рассказывается о том, что в Минтранс внесено предложение о запрете алкоголя в вагонах-ресторанах. По данным транспортной полиции, наиболее криминогенными являются поезда, курсирующие по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Так что, любителям отмечать торжественные события жизни в поездах придется сосредоточиться только на чае. Еще пишут о том, что Валентина Матвиенко призвала селян поддержать поправки в Конституцию. Долго думал, да и сейчас весь в мыслях, почему она обратилась только к селянам. То есть нас, горожан, побоку?

Но все эти сообщения меркнут перед статьей о том, что в Краснодарском крае раскрыли преступное сообщество, полностью состоящее из полицейских. Хотя тут же и задал себе вопрос: разве в этом есть что-то сверхъестественное? Вспомните хоть одну кинушку, где полицейский не выглядит или дураком, или мерзавцем? Ну, вспомнили?

Не пропусти

«Моя Мадонна» сегодня практически полностью посвящена предстоящему весеннему празднику. И это не 22 апреля, не день рождения дедушки Ленина. Это – 8 марта. Здесь и интервью с женщиной-мэром Валентиной Калитой, здесь и материалы о тех женщинах, которыми гордится область, здесь и… Да много чего. Например, вы узнаете о семье Синичук, в которой четыре дочки. Прочтете, как живется главе семьи – Александру – в окружении пяти женщин. Забегая вперед, скажу, что нормально живется.

Не проходит «Мадонна» и мимо житейских проблем. Рассказывает о парне, который уже год живет с девушкой, а от своих родственников ее скрывает. Даже выгоняет из дому, когда родственнички приходят. Успокаивая жалующуюся газете девушку, отмечу: парень просто боится сглаза.

Напишут же такое

«АиФ». Узнаете, что коронавирус атакует чаще мужчин, чем женщин. Что тут скажешь… Дискриминация по половому признаку.

Еще о чем. Еще объясняют, почему на Украине снизили цены на газ, а у нас – нет. Про дискриминацию – ни слова. А еще говорится, что в Люксембурге полностью бесплатным стал общественный транспорт. Весь, даже поезда! Вот он какой, коммунистический ужас. «Призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма».

Очень интересно

Далее – «Комсомольская правда». Здесь говорится о том, что китайский вирус-убийца – глобальное супероружие нового типа. И люди – не главная его цель. Тогда кто же? – спросите вы. Тогда раскройте газету на 10-й странице.

Но прежде чем до нее дойдете, узнаете, сколько тратят на свои наряды так называемые звезды (обычный черный пиджачок Кристины Асмус стоит 200 тысяч рублей; шлепки Ивлеевой – знать бы, кто это такие, – 100 тысяч; костюмчик Киркорова – 6 миллионов деревянных, ну и т.д.).

А еще – о том, что россияне (обычные россияне, не так называемые звезды) экономят на всем. Кроме алкоголя.

На посошок

Напоследок «Панорама», в которой рассказывается о том, что Юрий Лоза раскритиковал решение о направлении на «Евровидение» российской группы Little Big. «Они работают на чужую культуру. Они льют воду на британскую мельницу. Почему я должен за них болеть?» – сказал исполнитель «Плота», главного хита своей жизни. А мне лично, не интересно, будет или не будет он болеть за льющих воду на британскую мельницу. Мне интересно, пойдет ли он голосовать за Конституцию! А?