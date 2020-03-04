Амурчанина подозревают в жестоком убийстве в Приморском крае

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В Приморском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». В квартире жилого дома в городе Большой Камень был обнаружен труп 48-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. По подозрению в преступлении задержали 42-летнего жителя Амурской области.

Задержанный уже дал признательные показания в совершении убийства. По данным следствия, амурчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего с мужчиной конфликта, нанес ему несколько ударов ножом в грудь. От полученных ранений тот скончался на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия, назначены экспертизы. В отношении амурчанина суд избрал меру пресечения – заключение под стражу, сообщает СУ СКР по Приморскому краю.