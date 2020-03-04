Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:39 1

Космонавты будут лететь на орбиту при старте с Восточного дольше, чем Гагарин

Космонавты будут лететь на орбиту при старте с Восточного дольше, чем Гагарин
Фото: архив Амур.инфо

Экипаж космического корабля «Орел» при старте с космодрома Восточный будет добираться на орбиту дольше, чем при старте с Байконура в корабле «Союз», и дольше, чем в космос летел Юрий Гагарин. Об этом говорится в материалах ракетно-космической корпорации «Энергия», представленных в Роскосмос.

Согласно материалам, от старта ракеты «Ангара» до отделения от нее корабля «Орел» на высоте 200 километров при нормальном полете пройдет 742 секунды. После этого корабль должен будет в автономном режиме лететь, например, к Международной космической станции, как это предписано программой летных испытаний.

Сейчас космонавты добираются на орбиту высотой 200 километров на корабле «Союз» за 528 секунд, то есть на три с половиной минуты быстрее. Разница объясняется тем, что масса «Орла» при полете на околоземную орбиту будет составлять 20 тонн, а у корабля «Союз» – 7,3 тонны. Помимо того, различаются и параметры ракет – тяжелой «Ангары-А5» и ракеты среднего класса «Союз-2», пишет РИА Новости.

Первым человеком, отправившимся на орбиту, был советский космонавт Юрий Гагарин. До орбиты с самой низкой точкой высоты в 181 километр и 327 километров в самой высокой точке он на ракете «Восток» и корабле «Восток» добрался в 1961 году за 676 секунд.

Ранее сообщалось, что РКК «Энергия» ведет изготовление двух первых экземпляров корабля «Орел»: первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на «Ангаре-А5» в 2023 году и «Енисее» в 2028 году, а второй – полноценным многоразовым кораблем (десять полетов) для летных испытаний и последующей эксплуатации.

«Орел» был переименован из «Федерации» по инициативе главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который неоднократно заявлял, что корабль получит новое мужское имя вместо женского «Федерация». Как сообщили РИА Новости в Роскосмосе, «Орлом» корабль назвали в честь первого русского парусника иностранного типа.

Просмотров всего: 240

#космодром #космос

распечатать


Общество 2

Первый в этом году пуск с Восточного состоится в конце апреля
Общество

Космодром Восточный готовится к запуску спутников компании OneWeb
Общество 5

Космодром Восточный впервые принял сразу четыре разгонных блока «Фрегат»
Происшествия 3

Виновных в хищениях на Восточном обязали выплатить многомиллионный ущерб

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Премио

    Премио
    46 минут назад

    Для чего эта информация Амурчанам нужна????? Вообще до одного места где и сколько они там будут летать! Че от этого Хлеб стал по 10 руб или бензин по 15 за литр? Нас даже не спросили когда строили это строение хотим мы на нашей земле этот космодром или не хотим!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь