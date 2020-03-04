Космонавты будут лететь на орбиту при старте с Восточного дольше, чем Гагарин

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Экипаж космического корабля «Орел» при старте с космодрома Восточный будет добираться на орбиту дольше, чем при старте с Байконура в корабле «Союз», и дольше, чем в космос летел Юрий Гагарин. Об этом говорится в материалах ракетно-космической корпорации «Энергия», представленных в Роскосмос.

Согласно материалам, от старта ракеты «Ангара» до отделения от нее корабля «Орел» на высоте 200 километров при нормальном полете пройдет 742 секунды. После этого корабль должен будет в автономном режиме лететь, например, к Международной космической станции, как это предписано программой летных испытаний.

Сейчас космонавты добираются на орбиту высотой 200 километров на корабле «Союз» за 528 секунд, то есть на три с половиной минуты быстрее. Разница объясняется тем, что масса «Орла» при полете на околоземную орбиту будет составлять 20 тонн, а у корабля «Союз» – 7,3 тонны. Помимо того, различаются и параметры ракет – тяжелой «Ангары-А5» и ракеты среднего класса «Союз-2», пишет РИА Новости.

Первым человеком, отправившимся на орбиту, был советский космонавт Юрий Гагарин. До орбиты с самой низкой точкой высоты в 181 километр и 327 километров в самой высокой точке он на ракете «Восток» и корабле «Восток» добрался в 1961 году за 676 секунд.

Ранее сообщалось, что РКК «Энергия» ведет изготовление двух первых экземпляров корабля «Орел»: первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на «Ангаре-А5» в 2023 году и «Енисее» в 2028 году, а второй – полноценным многоразовым кораблем (десять полетов) для летных испытаний и последующей эксплуатации.

«Орел» был переименован из «Федерации» по инициативе главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который неоднократно заявлял, что корабль получит новое мужское имя вместо женского «Федерация». Как сообщили РИА Новости в Роскосмосе, «Орлом» корабль назвали в честь первого русского парусника иностранного типа.