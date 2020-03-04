«Не дари мне это на 8 Марта»: амурчанки говорят о подарках
«Каждый год мы с друзьями ломаем голову над тем, что подарить своим женщинам на 8 Марта», – эти слова мог бы произносить Женя Лукашин, если бы Эльдар Рязанов снимал кино про весну. А ведь действительно, мало знать, чего хочет женщина, хорошо бы еще понимать, когда она этого хочет и всегда ли? Я решила помочь нашим мужчинам и провела опрос, в ходе которого милые дамы рассказали, какие подарки ждут от мужчин в свой день, а какие желательно не покупать ни при каких условиях, дабы сохранить хорошие отношения. Вы готовы, парни? Читаем, мотаем на ус, и бегом за покупками!
Участницами опроса стали девушки разных возрастов, из разных сфер деятельности. В комментариях пишите, какой подарок на 8 Марта обрадовал бы вас и почему.
КРИСТИНА ФЕДЖОРА
Что бы ты не хотела получить в подарок на 8 Марта?
– Что-то из посуды.
Случалась в твоей жизни ситуация, когда подарок пришелся не по душе или было неловко/неудобно?
– Нет, таких ситуаций не было.
Что, по твоему мнению, является банальным и бесполезным подарком?
– Открытки и цветы.
Что хотелось бы получить?
– Золотые украшения или сертификат на спа-процедуры.
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АННА ТРУХИНА
Что бы ты не хотела получить в подарок на 8 Марта?
– Посуду, белье постельное – все это вообще неуместный подарок именно на МЖД.
Случалась в твоей жизни ситуация, когда подарок пришелся не по душе или было неловко/неудобно?
– Однажды подарили набор сковородок. Эта коробка 2 года лежала нетронутой. Вот в любой другой день и даже без повода мне было бы приятно, но не на 8 Марта, ну!
Что, по твоему мнению, является банальным и бесполезным подарком?
– Цветы и домашние принадлежности.
Что хотелось бы получить?
– Сертификат в спа-салон.
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ЭЛЬВИРА ОСОКИНА
Что бы ты не хотела получить в подарок на 8 Марта?
– Не хочу получить кухонную утварь (кастрюли, кружки), футболки с надписями, уходовые средства.
Случалась в твоей жизни ситуация, когда подарок пришелся не по душе или было неловко/неудобно?
– Не припомню такого.
Что, по твоему мнению, является банальным и бесполезным подарком?
– Цветы, конфеты, игрушки – банально, но иногда приятно.
Что хотелось бы получить?
– Мне нравятся подарки, которые дарят впечатления: спа, конная поездка, прыжок с парашютом.
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ЗОЯ ОСПЕННИКОВА
Что бы ты не хотела получить в подарок на 8 Марта?
– Не хотелось бы провести этот вечер одной.
Случалась в твоей жизни ситуация, когда подарок пришелся не по душе или было неловко/неудобно?
– Никогда такого не было.
Что, по твоему мнению, является банальным и бесполезным подарком?
– Я дорожу любыми проявлениями внимания, поэтому нет такого подарка, который в моем понимании выглядел бы банально. Подарили – уже хорошо, значит, ты важен и дорог.
Что хотелось бы получить?
– Большой букет тюльпанов.
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ДАРЬЯ ВОРЖЕВА
Что бы ты не хотела получить в подарок на 8 Марта?
– Кольцо – не ношу кольца, кроме обручального.
Случалась в твоей жизни ситуация, когда подарок пришелся не по душе или было неловко/неудобно?
– На Новый год муж подарил кольцо и серьги. Кольца я не ношу. Уши у меня не проколоты, я их 10 лет пытаюсь зарастить, поскольку в детстве дернули нечаянно и порвали мочку.
Что, по твоему мнению, является банальным и бесполезным подарком?
– Статуэтки.
Что хотелось бы получить?
– Цветы и внимание. Хоть кастрюлю. Подарок должен нравиться или быть полезным.
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ТАТЬЯНА ЗАИКИНА
Что бы ты не хотела получить в подарок на 8 Марта?
– Не хотела бы на 8 Марта получить в подарок шампунь, духи, открытку, книгу.
Случалась в твоей жизни ситуация, когда подарок пришелся не по душе или было неловко/неудобно?
– Да. Подарили страшную открытку еще в школе.
Что, по твоему мнению, является банальным и бесполезным подарком?
– Сертификат из книжного магазина или на массаж – бесполезные подарки. К слову, одной моей подруге муж подарил цветы на 8 Марта, а она хотела набор кастрюль. В итоге она демонстративно выкинула букет в помойку, с тех пор он ей цветы больше не дарит. Вообще.
Что хотелось бы получить?
– Золотое украшение.
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КРИСТИНА СЕРГЕЕВА
Что бы ты не хотела получить в подарок на 8 Марта?
– Не хотелось бы получить хозяйственные принадлежности (полотенце, кастрюлю, фартук и т. д.).
Случалась в твоей жизни ситуация, когда подарок пришелся не по душе или было неловко/неудобно?
– Таких ситуаций не было.
Что, по твоему мнению, является банальным и бесполезным подарком?
– Банальным считаю дарить украшения.
Что хотелось бы получить?
– Ааааавтомобиль!
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ОКСАНА ЛЕВАНЮК
Что бы ты не хотела получить в подарок на 8 Марта?
– Не хотелось бы остаться без подарка в принципе.
Случалась в твоей жизни ситуация, когда подарок пришелся не по душе или было неловко/неудобно?
– Нет, я всегда рада подаркам, даже ненужным.
Что, по твоему мнению, является банальным и бесполезным подарком?
– Статуэтки, поделки, мягкие игрушки, косметика той марки, которой я не пользуюсь.
Что хотелось бы получить?
– Букет тюльпанов, деньги или сертификат в косметический магазин/спа-салон.
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Не хочется, чтобы после прочтения этих ответов голова у мужчин начала кружиться еще сильнее. Просто хочу дать совет: делайте подарки от души и просто умейте слушать своих женщин. Я вас уверяю, они 100 процентов уже раз 10 достаточно толсто намекнули на желанную штучку, которую ждут от вас.
Удачи в поисках и напоминаю, что самый лучший подарок 8 Марта получат не девушки, а догадливые мужчины, если вы понимаете, о чем я. Да-да, это счастливые глаза вашей женщины, конечно же!
А что будете дарить своим женщинам вы?
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