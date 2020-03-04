«Не дари мне это на 8 Марта»: амурчанки говорят о подарках

«Каждый год мы с друзьями ломаем голову над тем, что подарить своим женщинам на 8 Марта», – эти слова мог бы произносить Женя Лукашин, если бы Эльдар Рязанов снимал кино про весну. А ведь действительно, мало знать, чего хочет женщина, хорошо бы еще понимать, когда она этого хочет и всегда ли? Я решила помочь нашим мужчинам и провела опрос, в ходе которого милые дамы рассказали, какие подарки ждут от мужчин в свой день, а какие желательно не покупать ни при каких условиях, дабы сохранить хорошие отношения. Вы готовы, парни? Читаем, мотаем на ус, и бегом за покупками!

Участницами опроса стали девушки разных возрастов, из разных сфер деятельности. В комментариях пишите, какой подарок на 8 Марта обрадовал бы вас и почему.

КРИСТИНА ФЕДЖОРА

Что бы ты не хотела получить в подарок на 8 Марта?

– Что-то из посуды.

Случалась в твоей жизни ситуация, когда подарок пришелся не по душе или было неловко/неудобно?

– Нет, таких ситуаций не было.

Что, по твоему мнению, является банальным и бесполезным подарком?

– Открытки и цветы.

Что хотелось бы получить?

– Золотые украшения или сертификат на спа-процедуры.

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АННА ТРУХИНА

Что бы ты не хотела получить в подарок на 8 Марта?

– Посуду, белье постельное – все это вообще неуместный подарок именно на МЖД.

Случалась в твоей жизни ситуация, когда подарок пришелся не по душе или было неловко/неудобно?

– Однажды подарили набор сковородок. Эта коробка 2 года лежала нетронутой. Вот в любой другой день и даже без повода мне было бы приятно, но не на 8 Марта, ну!

Что, по твоему мнению, является банальным и бесполезным подарком?

– Цветы и домашние принадлежности.

Что хотелось бы получить?

– Сертификат в спа-салон.

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ЭЛЬВИРА ОСОКИНА

Что бы ты не хотела получить в подарок на 8 Марта?

– Не хочу получить кухонную утварь (кастрюли, кружки), футболки с надписями, уходовые средства.

Случалась в твоей жизни ситуация, когда подарок пришелся не по душе или было неловко/неудобно?

– Не припомню такого.

Что, по твоему мнению, является банальным и бесполезным подарком?

– Цветы, конфеты, игрушки – банально, но иногда приятно.

Что хотелось бы получить?

– Мне нравятся подарки, которые дарят впечатления: спа, конная поездка, прыжок с парашютом.

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ЗОЯ ОСПЕННИКОВА

Что бы ты не хотела получить в подарок на 8 Марта?

– Не хотелось бы провести этот вечер одной.

Случалась в твоей жизни ситуация, когда подарок пришелся не по душе или было неловко/неудобно?

– Никогда такого не было.

Что, по твоему мнению, является банальным и бесполезным подарком?

– Я дорожу любыми проявлениями внимания, поэтому нет такого подарка, который в моем понимании выглядел бы банально. Подарили – уже хорошо, значит, ты важен и дорог.

Что хотелось бы получить?

– Большой букет тюльпанов.

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ДАРЬЯ ВОРЖЕВА

Что бы ты не хотела получить в подарок на 8 Марта?

– Кольцо – не ношу кольца, кроме обручального.

Случалась в твоей жизни ситуация, когда подарок пришелся не по душе или было неловко/неудобно?

– На Новый год муж подарил кольцо и серьги. Кольца я не ношу. Уши у меня не проколоты, я их 10 лет пытаюсь зарастить, поскольку в детстве дернули нечаянно и порвали мочку.

Что, по твоему мнению, является банальным и бесполезным подарком?

– Статуэтки.

Что хотелось бы получить?

– Цветы и внимание. Хоть кастрюлю. Подарок должен нравиться или быть полезным.

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ТАТЬЯНА ЗАИКИНА

Что бы ты не хотела получить в подарок на 8 Марта?

– Не хотела бы на 8 Марта получить в подарок шампунь, духи, открытку, книгу.

Случалась в твоей жизни ситуация, когда подарок пришелся не по душе или было неловко/неудобно?

– Да. Подарили страшную открытку еще в школе.

Что, по твоему мнению, является банальным и бесполезным подарком?

– Сертификат из книжного магазина или на массаж – бесполезные подарки. К слову, одной моей подруге муж подарил цветы на 8 Марта, а она хотела набор кастрюль. В итоге она демонстративно выкинула букет в помойку, с тех пор он ей цветы больше не дарит. Вообще.

Что хотелось бы получить?

– Золотое украшение.

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КРИСТИНА СЕРГЕЕВА

Что бы ты не хотела получить в подарок на 8 Марта?

– Не хотелось бы получить хозяйственные принадлежности (полотенце, кастрюлю, фартук и т. д.).

Случалась в твоей жизни ситуация, когда подарок пришелся не по душе или было неловко/неудобно?

– Таких ситуаций не было.

Что, по твоему мнению, является банальным и бесполезным подарком?

– Банальным считаю дарить украшения.

Что хотелось бы получить?

– Ааааавтомобиль!

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ОКСАНА ЛЕВАНЮК

Что бы ты не хотела получить в подарок на 8 Марта?

– Не хотелось бы остаться без подарка в принципе.

Случалась в твоей жизни ситуация, когда подарок пришелся не по душе или было неловко/неудобно?

– Нет, я всегда рада подаркам, даже ненужным.

Что, по твоему мнению, является банальным и бесполезным подарком?

– Статуэтки, поделки, мягкие игрушки, косметика той марки, которой я не пользуюсь.

Что хотелось бы получить?

– Букет тюльпанов, деньги или сертификат в косметический магазин/спа-салон.

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Не хочется, чтобы после прочтения этих ответов голова у мужчин начала кружиться еще сильнее. Просто хочу дать совет: делайте подарки от души и просто умейте слушать своих женщин. Я вас уверяю, они 100 процентов уже раз 10 достаточно толсто намекнули на желанную штучку, которую ждут от вас.

Удачи в поисках и напоминаю, что самый лучший подарок 8 Марта получат не девушки, а догадливые мужчины, если вы понимаете, о чем я. Да-да, это счастливые глаза вашей женщины, конечно же!