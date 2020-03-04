Выбор читателей за 3 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 3 марта.

Для получения пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет достаточно будет одного заявления. Подать его можно через портал госуслуг, МФЦ или органы соцзащиты по месту жительства.

По требованию прокурора города Благовещенска суд признал недействительным брак между жительницей Амурской области и гражданином Республики Азербайджан. Оказалось, что амурчанка вышла замуж за незнакомого иностранца, поддавшись на уговоры своего работодателя.

Житель Благовещенска, пострадавший в драке с водителем автобуса, добивается справедливости через социальные сети. Возбуждения уголовного дела он ждет почти 8 месяцев. Сергей Шпико опубликовал сообщение в Инстаграме о том, что полиция неправомерно отказала ему в возбуждении уголовного дела, а прокуратура не отреагировала должным образом на бездействие органов правопорядка.

Повышение пенсионного возраста в России дало положительный эффект для бюджета. Причем это случилось на год раньше, чем ожидалось. По оценке Национального рейтингового агентства, на выплатах сэкономлено 21,5 миллиарда рублей. Эксперты полагали, что результаты появятся в 2020 году, и экономия составит не более 9 миллиардов.