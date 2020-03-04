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Выбор читателей за 3 марта

Выбор читателей за 3 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 3 марта.

В амурском минсоцзащиты объяснили, как получить пособия на детей от 3 до 7 лет

Для получения пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет достаточно будет одного заявления. Подать его можно через портал госуслуг, МФЦ или органы соцзащиты по месту жительства.

Амурчанка заключила брак с азербайджанцем, поддавшись на уговоры начальника

По требованию прокурора города Благовещенска суд признал недействительным брак между жительницей Амурской области и гражданином Республики Азербайджан. Оказалось, что амурчанка вышла замуж за незнакомого иностранца, поддавшись на уговоры своего работодателя.

Благовещенский хирург пострадал в драке с водителем автобуса

Житель Благовещенска, пострадавший в драке с водителем автобуса, добивается справедливости через социальные сети. Возбуждения уголовного дела он ждет почти 8 месяцев. Сергей Шпико опубликовал сообщение в Инстаграме о том, что полиция неправомерно отказала ему в возбуждении уголовного дела, а прокуратура не отреагировала должным образом на бездействие органов правопорядка.

Эксперты назвали сумму, сэкономленную в РФ благодаря повышению пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России дало положительный эффект для бюджета. Причем это случилось на год раньше, чем ожидалось. По оценке Национального рейтингового агентства, на выплатах сэкономлено 21,5 миллиарда рублей. Эксперты полагали, что результаты появятся в 2020 году, и экономия составит не более 9 миллиардов.

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#Обзор #интернет #СМИ

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