В Белогорске Кубок России по футболу хотят провести на высшем уровне

Глава Белогорска Станислав Мелюков подписал постановление об утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению этапа Кубка России по футболу среди команд 3 дивизиона зоны «Дальний Восток» в Белогорске.

«Главой города даны поручения о начале организационных мероприятий, – рассказала замглавы по вопросам местного самоуправления Марина Сабуцкая. – Задача оргкомитета: менее чем за два месяца организовать проведение Кубка России в Белогорске на высоком уровне».

Председателем оргкомитета назначена начальник управления по физической культуре и спорту Ольга Саяпина. В составе оргкомитета заместители главы, руководство межмуниципального отдела МВД «Белогорский», представители администрации города, руководители учреждений культуры, спорта, Белогорской больницы, службы обеспечения работы органов местного самоуправления.

Региональный этап Кубка России по футболу среди команд 3 дивизиона зоны «Дальний Восток» пройдет в Белогорске с 29 апреля по 5 мая. Решение большинством голосов принято на заседании Дальневосточного Футбольного Союза под председательством президента ДФС Владимира Крысина. Участником заседания стал глава города Станислав Мелюков. На проведение Кубка России претендовали также Хабаровск и Благовещенск.

События регионального значения развернутся на стадионе «Амурсельмаш». Ожидается участие восьми футбольных команд со всего Дальнего Востока. Представлять город будет ФК «Белогорец».

Новость о том, что большой футбол возвращается в город, вызвала отклик у белогорских болельщиков. 1 марта директор спортивной школы «Белогорец» Егор Меркулов и капитан команды ФК «Белогорец» Николай Шабонин встретились с болельщиками и фанатами футбола и обсудили планы предстоящего сезона 2020 года.

Группа болельщиков под руководством Николая Белова выразила благодарность за возможность организации в Белогорске футбольного турнира. «Мы долго этого ждали, – сказал Николай Белов. – Теперь мы вновь можем стать одной большой командой для поддержки нашего любимого вида спорта, наших футболистов».