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сегодня, 07:25 1

Амурская область получит около миллиарда рублей от Минсельхоза

Амурская область получит около миллиарда рублей от Минсельхоза
Фото: архив Амур.инфо

Для стимулирования увеличения производства сои и рапса Минсельхоз направит 4 миллиарда рублей на все регионы. Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

По ее словам, только Амурская область (основной производитель сои) получит из этой суммы около 1 миллиарда рублей.

«Средства можно направить на минудобрения, семена, на то, чтобы увеличить посевные площади», – уточнила она.

Сельхозтоваропроизводители смогут получать субсидии на эти цели уже в этом году, пишет «Российская газета».

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#сельское хозяйство #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    опять эта соя для китайцев

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