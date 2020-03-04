Амурская область получит около миллиарда рублей от Минсельхоза
Для стимулирования увеличения производства сои и рапса Минсельхоз направит 4 миллиарда рублей на все регионы. Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.
По ее словам, только Амурская область (основной производитель сои) получит из этой суммы около 1 миллиарда рублей.
«Средства можно направить на минудобрения, семена, на то, чтобы увеличить посевные площади», – уточнила она.
Сельхозтоваропроизводители смогут получать субсидии на эти цели уже в этом году, пишет «Российская газета».
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