Гороскоп 4 марта: Рыбам захочется уединиться, а Тельцам нужно быть терпеливыми

Восход Солнца: 07:06

Заход Солнца: 18:16

Солнце в Рыбах.

Овен. Энергетически мощный день. Удача улыбается Овнам творческих профессий. Возможно важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое принесет прибыль. Нестандартный подход к делу, любое начинание, даже рискованное, закончится удачно. Вероятно романтическое приключение или очень радостная встреча.

Телец. Усиливаются аура и способность влиять на окружающих. Вероятно, некоторые неудачи последнего времени изрядно потрепали Вам нервы. Проявите терпение и выдержку: скоро задуманное можно будет воплотить в жизнь. Успехи в личной жизни сегодня весьма сомнительны.

Близнецы. День благоприятен для любви, зачатия, заключения брака. Заметно улучшатся отношения со старшими родственниками, друзьями, коллегами. Отношения между супругами станут нежнее. Вы почувствуете потребность друг в друге, как никогда. Несемейные Близнецы могут воспользоваться благоприятным расположением звезд и встретить самого главного человека своей жизни.

Рак. Сегодня Вы можете сталкиваться с проблемой взаимоотношений с окружающими. Молодые Раки с большим трудом смогут преодолевать навалившиеся на них трудности, в их числе – налаживание отношений с родственниками. Многие будут разочарованы в своих ожиданиях. Нестабильные пары могут распасться. Не следует основывать свои действия на чувствах и эмоциях.

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Лев. День отмечен гармонией, равновесием и справедливостью. Нельзя суетиться и проявлять мелочность. Сегодня постарайтесь избавиться от предвзятых взглядов и субъективных оценок. Следует воздержаться от поездок, длительных путешествий, напряженной физической работы. По возможности исключите всякое общение.

Дева. День получения космической энергии, очищения мыслей, равновесия. Намеченные дела могут потерпеть изменения: не исключено, что ожидания окажутся напрасными или, наоборот, очень повезет в осуществлении давнего желания. Звезды советуют проявлять милость и великодушие. Противопоказаны гнев и слезы в любовных отношениях. Судьба может совершить неожиданный поворот. Не теряйте голову. Тщательно обдумывайте каждый шаг.

Весы. Сегодня у Вас появится прекрасная возможность действовать, оставаясь в тени, разоблачать тайные замыслы и интриги против Вас. Возможно, Вы останетесь довольны проделанной работой. Но помните, что озлобление и агрессивность принесут вред Вам в первую очередь, сказавшись на ухудшении самочувствия.

Скорпион. Сегодня Вы сможете с невероятной легкостью добиться того, что раньше казалось недоступным. Не исключено, что Вы получите финансовую поддержку от родителей, друзей или партнеров. Звезды рекомендуют разумно перегруппировать силы, чтобы довести до конца начатое дело.

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Стрелец. Пассивный день, неблагоприятен для общения и установления новых отношений. В течение всего дня сохраняйте самообладание и сдержанность. Тяга к наслаждениям, потакание собственным слабостям могут затормозить духовный прогресс и стать причиной многих неприятностей.

Козерог. Финансовое положение несколько ухудшится по независящим от Вас причинам. В ближайшее время Козерогам не следует надеяться на какие-либо денежные поступления. Перейдите на режим экономии. Разберитесь с прежними делами и наметьте перспективы на будущее. Этот день пройдет под знаком любовных разочарований.

Водолей. День гармонии, покоя и правильного хода событий. Если Вы будете достаточно собраны, правильно спланируете свой день,то вечером Вы почувствуете покой и удовлетворение собой. Вдали от дома Водолеи откроют для себя новые перспективы.

Рыбы. День может быть тяжелым, принести суету и разочарования, если Вы не будете искать способы укрепления собственных позиций,проявлять инициативу и настойчивость. Вероятны препятствия, связанные либо с получением нового места, либо с достижением поставленной цели. Вечером не исключено ухудшение самочувствия. Если у Вас есть возможность уединиться, воспользуйтесь ею.

Астролог: Вальдемар Небоходцев