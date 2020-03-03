Пропавший несовершеннолетний житель Свободненского района найден

Несовершеннолетний житель Свободненского района, который потерялся в лесном массиве, найден живым. Об этом в Инстаграме сообщил поисково-спасательный отряд «Гром», информацию ИА «Амур.инфо» по телефону подтвердили волонтеры.

«Только что нашелся. С ним все в порядке. Все хорошо», – сказала собеседница.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области проинформировали, что несовершеннолетний вышел на станцию Ледяная, был обнаружен полицейскими. С ним работали инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что к поискам подростка привлекались сотрудники полиции, силы МЧС и добровольцы.