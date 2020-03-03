Амурчане стали все чаще злоупотреблять помощью волонтеров
Александр Екжанов, координатор «Молодежки ОНФ» по Амурской области стал гостем программы «Простые вопросы». Он рассказал, какую деятельность ведут активисты и, главное, каких результатов им удается добиваться.
Так, у «Молодежки» есть отдельное направление в работе под названием «Безопасность детства». Совместно с уполномоченным по правам ребенка проверяются места массового скопления детей, как то дворовые площадки, парки, скверы, детские. Если есть проблемы, то их фиксируют и направляют в прокуратуру. «По улице Зейской стоят заброшенные казармы на неогражденной территории, там незакрытые окна, что может быть опасно для детей. Мы направили письмо руководителю воинской части о том, что нужно заделать окна. Никаких действий предпринято не было. Мы написали в прокуратуру, и сейчас этот руководитель понесет серьезное наказание», – рассказывает Александр.
К тому же ребята из «Молодежки» занимаются благоустройством дворов, привлекая к этим работам детей и подростков. Но главная задача организации – воспитывать активную молодежь. «Надо как-то выводить молодежь на позитив, очень много негатива идет. К примеру, в социальных сетях написали о какой-то проблеме и все начинают критиковать. А почему никто не ищет пути решения?», – рассуждает Александр.
Александр также возглавляет центр подготовки волонтеров «Прогрессия», который оказывает адресную помощь нуждающимся. Обычно за помощью обращаются одинокие люди преклонного возраста, просят помыть окна или убраться в квартире.
«Правда сейчас пошла такая не очень хорошая тенденция: бабушка говорит, что она одинокая, никто ей не помогает, мы приходим с ребятами помочь, а у бабушки дома и внуки, и дети находятся. Мы в растерянности – мы пришли помочь, а тут полный дом родственников. Представьте? Конечно, ребята перегорают», – объясняет координатор амурской «Молодежки».
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