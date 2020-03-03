В Амурской области пропал несовершеннолетний житель Свободненского района. В настоящее время организованы его поиски.

«Сегодня в МО МВД России "Свободненский" от родственников поступила информация о том, что в лесном массиве между селом Голубое и станцией Ледяная потерялся несовершеннолетний 2006 года рождения, житель села Голубое», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

В поисковых мероприятиях задействованы сотрудники полиции, силы МЧС и добровольцы.