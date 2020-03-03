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сегодня, 21:16 0

Пропал несовершеннолетний житель Свободненского района

Пропал несовершеннолетний житель Свободненского района
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области пропал несовершеннолетний житель Свободненского района. В настоящее время организованы его поиски.

«Сегодня в МО МВД России "Свободненский" от родственников поступила информация о том, что в лесном массиве между селом Голубое и станцией Ледяная потерялся несовершеннолетний 2006 года рождения, житель села Голубое», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

В поисковых мероприятиях задействованы сотрудники полиции, силы МЧС и добровольцы.

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#происшествия

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