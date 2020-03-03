В Амурской области реализуют четыре крупных сельскохозяйственных инвестпроекта

Состоялось очередное заседание правительства Амурской области. Его провел глава региона Василий Орлов. На заседании рассмотрели вопрос о ходе реализации инвестпроектов в сфере сельского хозяйства.

Министр сельского хозяйства региона Олег Турков рассказал о том, что в настоящее время в Приамурье реализуются четыре инвестиционных проекта. Первый из них – это строительство II очереди завода по глубокой переработке сои (ООО «Маслоэкстракционный завод "Амурский"»). На данный момент создано 113 рабочих мест, инвестиции составляют 2,3 миллиарда рублей.

«24 декабря 2019 года начата опытно-промышленная эксплуатация. Получены первые партии продукции – изолят и клетчатка – общим количеством 50 тонн. На текущий момент продолжается опытно-промышленная эксплуатация. В середине марта 2020 года планируется запуск оборудования с целью получения очередной опытной партии изолята. После завершения второй очереди намечено начать возведение третьей очереди», – сказал Олег Турков.

Еще один проект – это строительство объектов животноводческого назначения: коровника на 490 голов и родильного отделения на 110 голов в рамках расширения производства молочной продукции (село Козьмодемьяновка, ООО «Приамурье»). Проектная мощность составляет 3,2 тысячи тонн молока в год, окончание проекта намечено на 2021 год. Процесс идет в плановом режиме, завезено 349 голов нетелей, построено родильное отделение на 110 голов с профилакторием, ведутся отделочные работы.

ООО «Амурский бройлер» реализует проект по возведению Новотроицкой птицефермы. Цель – ветеринарное благополучие и производство дополнительно 3 тысяч тонн мяса птицы. Окончание реализации намечено на ноябрь 2020 года.

Четвертый проект – это модернизация свиноводческого комплекса ООО «Агро СЕВ» в Константиновском районе. Мощность составит 1,5 тысячи тонн мяса в живом весе. Ввод объекта намечен на 4 квартал 2021 года. В целом при выходе на проектную мощность комплекс сможет производить до 3 тысяч тонн свинины в год (в живом весе), или в 2,5 раза больше к действующей мощности.

Несколько проектов планируется начать в 2020 году: расширение производственной базы действующей молочной фермы в Ивановском районе; расширение животноводческого комплекса в селе Грибское с возможностью дополнительного размещения 1 200 голов КРС молочного направления; строительство молочной фермы на 600 голов в селе Косицино Тамбовского района; строительство животноводческого комплекса молочного направления на 630 коров в Тамбовском районе; строительство животноводческого комплекса молочного направления на 1 198 коров в селе Лукьяновка Белогорского района; строительство родильного отделения на 500 голов коров с телятами беспривязного содержания в колхозе Томичевском, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов также поинтересовался тем, как реализуется инициатива по поддержке жителей региона в части сбора и переработки дикоросов. По словам Олега Туркова, работа в этом направлении ведется, собираются и анализируются данные. В скором времени министерство представит свои предложения. «Нужно максимально ускорить эту работу, ведь сезон сбора дикоросов приближается. Нам нужно не упустить время. Я жду предложения к 1 апреля», – подчеркнул Василий Орлов.

Ранее губернатор поручил проработать возможность создания в регионе производства продукции из дикоросов. Вопросы сбора дикоросов и возможности организации производства активно поднимались во время поездки главы Приамурья в северные районы области.