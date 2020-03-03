Скорая помощь Свободного укомплектована фельдшерами на 42 %

Отделение скорой медицинской помощи в Свободном лишь на 42 % укомплектовано фельдшерами и на 59 % – немедицинским персоналом. За год скорая выезжала на вызовы 23 505 раз, и это только экстренные вызовы без учета неотложных.

О работе отделения скорой рассказал заведующий Александр Зелинский. Было озвучено, что бригада на экстренные вызовы должна доезжать до нуждающегося в экстренной помощи за 20 минут. В среднем это делается за 14 минут. Неотложные вызовы отрабатываются по остаточному принципу – если нет экстренных, едут на неотложные.

Экстренные – это вызовы, сопряженные с угрозой жизни. Это: нарушения сознания, дыхания, системы кровообращения, роды, случаи, связанные с угрозой прерывания беременности, и другие. К неотложным же относятся констатация смерти, острые заболевания без явных признаков угрозы жизни и так далее.

Среднесуточное количество работающих бригад – 4,4, а по нормативу должно быть 7. Налицо недоукомплектованность кадрами. За 3 года работать в отделение скорой пришло 15 молодых специалистов, получивших медицинское образование в АмИЖТ. Но этим дефицит не перекрылся, поскольку ушло за два года 22 специалиста.

Глава города Владимир Константинов поручил своему заму по социальной политике Наталье Грушко подготовить письма в адрес региональных министерств образования и здравоохранения о содействии в целевом обучении молодых специалистов, что, по мнению главы, может способствовать расширению штата для отделения скорой помощи Свободного.

В зоне ответственности скорой Свободного находится и город, и села района – суммарно это почти 70 000 человек. За сутки обрабатывается в среднем 70 вызовов. Кареты скорой помощи вместе с персоналом дежурят на крупных городских мероприятиях и оказывают помощь пострадавшим в ДТП. Усилить это важнейшее медицинское отделение – задача из числа приоритетных, сообщает пресс-служба администрации Свободного в Инстаграме.