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сегодня, 19:40 0

Россиянин с коронавирусом рассказал, что в больнице его положили в общую палату

Россиянин с коронавирусом рассказал, что в больнице его положили в общую палату
Фото: instagram.com

Москвич, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию, рассказал, что в больнице его положили не в отдельную, а в общую палату. Информацию об этом мужчина опубликовал в социальных сетях.

«Меня положили в общую палату. Да, там было много разных людей. Я не знаю, плохо это или хорошо, заразился я там, в Италии, и вообще заразился ли», – пишет житель Москвы.

По словам мужчины, ранее он контактировал только с членами своей семьи, и сейчас они находятся на карантине в больницах. Причем у этих людей, уверяет москвич, нет и не было симптомов болезни, их первичные анализы показали отрицательный результат.

«То, как происходит доставка на карантин, вызывает большие вопросы. Моим родным сначала звонили и говорили, что возьмут анализы на дому. Приезжали, говорили, что у меня положительная реакция (хотя это неправда, такой информации не было), заставляли с полицией проехать до инфекционной больницы и закрывали в палате. При этом отчетливо был виден конфликт между сотрудниками Роспотребнадзора и врачами больницы. Врачи не смеют принимать решений, идущих вразрез со спущенными сверху Роспотребнадзором нормативами», – рассказывает мужчина.

Условия в больнице он назвал хорошими, а персонал – идеальным.

«Я до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный тест от главного врача больницы! Она сама его ждет, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в интернете! Если у меня на руках будет этот документ, я его сфотографирую и покажу! Я не хочу скрывать ни от кого свои результаты болезни или их отсутствие», – написал москвич.

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#здоровье #коронавирус в Китае

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