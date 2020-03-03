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В Приамурье в 2020 году к скоростному интернету подключат 264 социально значимые организации

В Приамурье в 2020 году к скоростному интернету подключат 264 социально значимые организации
Фото: pixabay.com

3 марта на заседании правительства Амурской области начальник управления информатизации Александр Курдюков рассказал, что в 2020 году к скоростному интернету будут подключены 264 социально значимые организации. В 2019 году подключили 215 – 72 образовательных организации, 37 пожарных частей и постов, 57 органов власти и местного самоуправления, 49 ФАПов.

Всего же за три года в соответствии с федеральным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» к скоростному интернету будет подключено 825 социально значимых организаций.

«В феврале текущего года Минкомсвязью России проводилась проверка выполнения подрядчиком условий государственного контракта на оказание услуг подключения социально значимых объектов к сети Интернет. В ходе проверки было организовано инспектирование 48 объектов. Претензий к исполнению государственного контракта у инспекторов не возникло. Нарушений не выявлено», – цитирует Александра Курдюкова пресс-служба правительства Амурской области.

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#интернет

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Комментарии
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  • 55

    55
    24 минуты назад

    Статья та многообещающая, а подрядчика что не назвали? Вот кому потом эти соц. учреждения пинять будут.

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