В Приамурье в 2020 году к скоростному интернету подключат 264 социально значимые организации

3 марта на заседании правительства Амурской области начальник управления информатизации Александр Курдюков рассказал, что в 2020 году к скоростному интернету будут подключены 264 социально значимые организации. В 2019 году подключили 215 – 72 образовательных организации, 37 пожарных частей и постов, 57 органов власти и местного самоуправления, 49 ФАПов.

Всего же за три года в соответствии с федеральным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» к скоростному интернету будет подключено 825 социально значимых организаций.

«В феврале текущего года Минкомсвязью России проводилась проверка выполнения подрядчиком условий государственного контракта на оказание услуг подключения социально значимых объектов к сети Интернет. В ходе проверки было организовано инспектирование 48 объектов. Претензий к исполнению государственного контракта у инспекторов не возникло. Нарушений не выявлено», – цитирует Александра Курдюкова пресс-служба правительства Амурской области.