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Амурские бойцы завоевали золото соревнований по киокушинкай карате в Москве

Амурские бойцы завоевали золото соревнований по киокушинкай карате в Москве
Фото: instagram.com/amurminsport

Бойцы из Амурской области приняли участие в Международном кубке содружества федераций киокушинкай карате. Соревнования прошли в Москве в минувшие выходные.

За победу боролись около трех сотен каратистов. Кубок собрал не только лучших спортсменов из России, но и бойцов из Белоруссии, Японии, Израиля, Франции, Испании, Польши, Казахстана.

Амурскую область представляли 33 спортсмена. Многие из них завоевали медали. Обладателями золотых наград стали Владислав Бондаренко, Илья Яковлев, Валерия, Злобина, Семён Караулов, Матвей Кожин, Игорь Хилюк, Леонид Горопашный и Андрей Марченко.

Серебро завоевали Владислав Докашенко, Иван Кононов, Никита Бадиров, Эмилия Резвухина, Сергей Злакоманов, Марк Непутин, Дарья Богданова и Роман Емельянов.

Бронзовые медали заслужили Софья Пугачева, Даниил Полехлвич, Михаил Каратаев, Никита Селиванов, Илья Шульмин и Мария Гудинова.

Помимо стандартных соревнований по кумите, в рамках турнира прошли профессиональные поединки по версии киокушин профи. В них приняла участие и спортсменка из Приамурья Маргарита Михайлова. Против нее выступала каратистка из Японии. В итоге победу праздновала японка, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

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  • 028rus

    028rus
    15 минут назад

    Красавчики

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