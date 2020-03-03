Звезды в масках: Лобода, Ксения Бородина и другие борются с коронавирусом

Все чаще сообщается о заболевании коронавирусом в разных странах мира. Количество жертв от COVID-19 растет с каждым днем. Некоторых российских звезд коснулась эта проблема, и они выставили фотографии в масках и написали мысли о коронавирусе.

37-летняя Светлана Лобода столкнулась с коронавирусом в Париже, где по информации СМИ заразилось уже сто человек. Артистка опубликовала несколько кадров в маске, позируя на фоне музея. «Лувр закрыли. Все тревожнее ежедневные новости. Друзья, если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики, о безопасности в самолетах, о масках, санитайзерах. Сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий. Гигиена! Это наше все», – подписала она пост.

Еще в январе Яна Рудковская публиковала фото, на которых вся семья сидит в салоне самолета в масках. А сегодня продюсер решила самостоятельно полететь во Францию, не забыв защититься от заражения. «На самом деле очень хорошо, что в маске. В самолете же не только «тот самый» вирус можно подцепить», – похвалили звезду в комментариях.

В эпицентре распространения вируса оказались 41-летний Витас и его продюсер Сергей Пудовкин. Артист дал более 20 концертов в Китае, даже не подозревая о надвигающейся беде. Артист здоров и готовится к концертам во Вьетнаме и Бразилии.

О трагедии, которая захватила мир, не знал и 51-летний Максим Фадеев. После расторжения договора с артистами Malfa, продюсер путешествует по миру, набираясь вдохновения для масштабного проекта, сообщает StarHit.

«Прибыл в Сингапур, а здесь все в масочках, потому что тут паника по поводу какого-то страшного вируса. Я ничего про это не знал… Нас всех снарядили вот такими веселыми масочками, теперь сижу в ней! Уже иду на пересадку», – рассказал продюсер подписчикам.

Теперь и в России фиксирует случаи коронавируса. На новость о зараженном в Москве уже отреагировала 27-летняя Оксана Воеводина, которая надела маску в столичном аэропорту. Не осталась в стороне и 36-летняя Ксения Бородина. Теледива призналась, что готова рискнуть, и готовится к путешествию.

«Я смотрю уже людям не так смешно, как было в начале, уже по этому поводу меньше «смешных мемов». Знакомые активно сдают билеты, боятся куда-либо лететь. Мы, конечно, отчаянные и на мой день рождения улетаем, без детей, но улетаем! Не в Китай, конечно, но аэропорт нам предстоит», – подписала фото Бородина.