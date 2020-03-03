Василию Орлову не понравилось, что дают в школе на завтрак некоторым ученикам Приамурья

Губернатор Василий Орлов дал поручение взять на контроль вопрос питания школьников начальных классов Амурской области. Глава региона отметил, что в одном из муниципалитетов детям дали на завтрак макароны с баклажанной икрой, чего, по его мнению, быть не должно.

«Я регулярно заезжаю в школы, смотрю, как организовано питание младшеклассников. Считаю, эта работа проводится недостаточно хорошо на уровне, в первую очередь, муниципальных образований. Есть муниципалитеты, где всё хорошо, они могут быть примером. Но, к сожалению, есть и некачественная работа. Министру образования надо этот вопрос взять на личный контроль. Недопустимо, чтобы на горячий завтрак давали детям макароны с баклажанной икрой, как это я видел в одном из муниципалитетов. Главы на местах должны быть лично вовлечены в эту историю», – пояснил Василий Орлов.

По его поручению, министерство образования будет готовить информацию по этой теме, и главы тех муниципалитетов, где есть проблемы, будут выступать с докладом о ситуации на заседании правительства, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.