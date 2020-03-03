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сегодня, 17:53 5

Василию Орлову не понравилось, что дают в школе на завтрак некоторым ученикам Приамурья

Василию Орлову не понравилось, что дают в школе на завтрак некоторым ученикам Приамурья
Фото: yarnovosti.com

Губернатор Василий Орлов дал поручение взять на контроль вопрос питания школьников начальных классов Амурской области. Глава региона отметил, что в одном из муниципалитетов детям дали на завтрак макароны с баклажанной икрой, чего, по его мнению, быть не должно.

«Я регулярно заезжаю в школы, смотрю, как организовано питание младшеклассников. Считаю, эта работа проводится недостаточно хорошо на уровне, в первую очередь, муниципальных образований. Есть муниципалитеты, где всё хорошо, они могут быть примером. Но, к сожалению, есть и некачественная работа. Министру образования надо этот вопрос взять на личный контроль. Недопустимо, чтобы на горячий завтрак давали детям макароны с баклажанной икрой, как это я видел в одном из муниципалитетов. Главы на местах должны быть лично вовлечены в эту историю», – пояснил Василий Орлов.

По его поручению, министерство образования будет готовить информацию по этой теме, и главы тех муниципалитетов, где есть проблемы, будут выступать с докладом о ситуации на заседании правительства, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#дети #школа

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Комментарии
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  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    так а что это секрет что всех вынудили доплачивать через пионер за завтраки? иначе бесплатно синюшную молочку с водой

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    У меня ребенок в школе вообще не ест в столовой и не только мой

  • 55

    55
    1 час назад

    Это было самое тупое решение, устроить бесплатное питание для учеников начальных классов. Очевидно же, не все дети смогут есть одно и тоже, если мягко сказать. Лучше тогда эти деньги родителям отдали, а они лучше знают, что их ребёнку надо.

  • Аликанте

    Аликанте
    19 минут назад

    за 7 рублей сильно не накормишь

  • Scoville

    Scoville
    12 минут назад

    Смех держава победившая в ВОВ и имеющая багатейшие природные ресурсы, накормить нормально своих детей не может)))

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