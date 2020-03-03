В Амурской области обнаружили следы неизвестного тигра (фото, видео)

Фото: instagram.com/zapovednik_khingan

1 марта вблизи восточной границы Хинганского заповедника житель села Кундур обнаружил свежий след тигра. Информация была передана в Хинганский заповедник, территорию обследовали.

По предварительным данным, след не принадлежит выпущенным в 2019 году в дикую природу Елене и Павлику. Был собран биологический материал, который в ближайшее время направят во Владивосток, чтобы идентифицировать тигра.

В этом же районе обнаружены следы тигра более чем двухнедельной давности. Это позволяет предположить, что данная особь находится здесь длительное время, сообщает Хинганский заповедник в Инстаграме.

Мониторинг амурских тигров в Амурской области совместно проводят АНО «Центр Амурский тигр», охотуправление региона и Хинганский заповедник.