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сегодня, 17:35 3

«Единая Россия» в Амурской области начала подбирать кандидатов на выборы

«Единая Россия» в Амурской области начала подбирать кандидатов на выборы
Фото: amur.er.ru

С 1 марта в амурском отделении «Единой России» началась подготовка к предварительному голосованию (ПГ). В партии подбирают возможных кандидатов, которые будут бороться за право участвовать в выборах в единый день голосования 2020 года.

Выдвижение кандидатов продлится до 5 мая. Само голосование состоится 31 мая. Отдать свои голоса избиратели смогут как на избирательном участке, так и через портал «Госуслуги», сообщается на сайте регионального отделения партии.

«Агитировать за себя кандидаты смогут сразу после выдвижения и до 30 мая – рассказал заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Сергей Перминов. – Из новшеств для кандидатов – помимо основных документов на участие, добавилась необходимость подавать предложения по реализации послания президента России Владимира Путина. Помимо этого, "Единая Россия" на федеральном уровне будет следить за тем, чтобы выдвигались от партии только победители ПГ».

Обязательными требованиями к кандидатам останутся: наличие гражданства и пассивного избирательного права, отсутствие судимости и активов за границей. Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные. На сайте партийного отделения обещают, что для журналистов будет свободный допуск на все участки для голосования.

В Амурской области уже готовы принять документы от первых кандидатов. Сейчас партийцы работают с амурчанами, которые готовы выдвигаться на выборы от «Единой России» и приступить к сбору необходимых документов.

«Кандидатами в депутаты от "Единой России" будут прежде всего люди, которые пользуются народной поддержкой и доверием, – сообщил секретарь регионального отделения "Единой России" Вячеслав Логинов. – В ходе проведения предварительного голосования они должны соблюдать легитимность и открытость процедуры. Нельзя допускать конфликтов и публичных скандалов. Очень рады будем, если не только опытные, но и молодые активные граждане тоже пополнят ряды партии. Для всех участников ПГ появятся новые обязательные условия (…) в случае избрания они обязуются войти во фракции "Единой России"».

В сентябре 2020 года в Амурской области завершатся более 20 избирательных кампаний разного уровня, в том числе выборы мэра Белогорска и депутатов Зейского районного совета.

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#выборы #партии #политика

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Комментарии
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  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    2 часа назад

    так у нас вроде как посмотришь так самовыдвиженцы все

  • Премио

    Премио
    52 минуты назад

    А когда ЕР будит себе в Магадане подбирать лесо делянки которые они рубить пойдут когда народ за вилы возьмется!!!!!

  • Аликанте

    Аликанте
    21 минута назад

    ну ну-народная поддержка от 5 процентов избирателей

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