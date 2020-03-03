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сегодня, 17:19 0

Преподаватели БГПУ дистанционно наладили обучение с китайскими студентами (видео)

Преподаватели БГПУ дистанционно наладили обучение с китайскими студентами (видео)

Преподаватели Благовещенского педагогического университета ведут дистанционное обучение с китайскими студентами, которые из-за угрозы коронавируса не могут вернуться в Россию. Задания через интернет выполняют двести с лишним студентов.

Такую работу в БГПУ наладили преподаватели: доцент кафедры русского языка как иностранного БГПУ Сергей Кухаренко и начальник управления по научной работе и международному сотрудничеству БГПУ Николай Кухаренко. Они регулярно записывают китайским студентам видеоуроки и по электронной почте проверяют домашнее задание.

Изначально каникулы у китайских студентов должны были закончиться 10 февраля, затем сроки сдвигали на март. На сегодняшний день граница с Китаем закрыта до 21 апреля, когда очное обучение китайских студентов возобновится, неизвестно. На разных формах обучения – подготовительных курсах, бакалавриате, магистратуре, аспирантуре БГПУ –обучается порядка 260 китайских студентов. Из них лишь единицы продолжают обучение в институте, потому что не поехали справлять китайский Новый год на родину. Подробности в материале.

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#Альфа ТВ #коронавирус в Китае #образование

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