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сегодня, 17:15 0

Благовещенцам предлагают стать частью главного праздника города

Благовещенцам предлагают стать частью главного праздника города

Городской дом культуры приглашает творческих жителей региональной столицы поучаствовать в фестивале-конкурсе «Стань частью главного праздника города Благовещенска». Он состоится впервые.

К участию приглашаются профессиональные и самодеятельные исполнители, творческие группы и коллективы, музыканты, танцоры, художники, мастера декоративно-прикладного искусства, а также другие исполнители старше 18 лет.

Конкурсный отбор пройдет в следующих номинациях: вокал, хореография, инструментальный жанр, художественное творчество, декоративно-прикладное творчество, а также другие виды творчества. По результатам отбора лучшие участники выступят на творческих площадках в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню России, а художники и мастера декоративно-прикладного творчества смогут принять участие в выставке, посвященной амурской столице.

Участие в фестивале-конкурсе бесплатное. Заявки принимаются с 2 марта по 15 апреля 2020 года.

Положение о фестивале-конкурсе, форма заявки и подробная информация представлены на сайте Городского дома культуры gdkamur.ru и сайте управления культуры администрации Благовещенска культура.благовещенск.рф. Заявки принимаются в электронном виде по адресу zayavkigdk@mail.ru с пометкой: «стань частью Благовещенска».

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#конкурсы #праздники

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